Après le « pschitt », Klay Thompson veut vite refaire « Splash »

Alors que Stephen Curry était parti sur les chapeaux de roue avec 21 points en premier quart-temps, Klay Thompson a vécu un Game 1 bien compliqué.

Même s’il termine avec 15 points à un correct 6/14 au final, dont 3/7 de loin, l’arrière n’a pas pesé sur le jeu de son équipe, incapable de prendre le relais quand Stephen Curry montrait des signes de fatigue.

« C’est très, très rare de notre part »

Pire encore, les Warriors ont dilapidé un avantage de 15 points en dernier quart-temps pour s’incliner à domicile. Un début de finale loin d’être idéal…

« On a perdu des ballons qui ont coûté cher. J’ai raté quelques tirs ouverts. Et puis, ils ont obtenu de bonnes positions à 3-points », a expliqué Klay Thompson dans sa conférence de presse d’après match. « C’est ce qui a fait basculer la rencontre définitivement. Quand une équipe finit à 51% sur 41 tirs à 3-points, c’est difficile de la battre. »

D’abord portés par la furia de Curry, puis le coup de main bienvenu d’Otto Porter J., les Warriors ont fini par abdiquer face à la défense de fer des Celtics, qui a monté les barbelés en dernier quart. Avec plus de tirs tentés (17) que de points marqués (16) en quatrième, Golden State a explosé sur la fin.

« On doit se faire confiance les uns les autres, des deux côtés du terrain. J’ai raté certaines rotations. On doit faire mieux en termes de cohésion collective, pour bouger ensemble et trouver le joueur ouvert. C’est une défaite difficile à avaler, surtout au regard de la manière, en gâchant un avantage de 15 points. C’est très, très rare de notre part. Ce n’est pas la fin du monde. On va se retrouver demain et on produira un bien meilleur effort dimanche. »

« On ne va pas imploser parce qu’on n’a pas joué comme on l’aurait voulu »

Tout comme Steve Kerr et Draymond Green l’ont indiqué lors de leur apparition face à la presse, Klay Thompson ne veut pas encore appuyer sur la métaphorique sonnette d’alarme. Avec leur expérience des grands rendez-vous, et un autre match à domicile à venir, les Warriors se montrent optimistes pour la suite, Klay Thompson en tête.

« Non, ce n’étaient pas des erreurs défensives parce c’étaient de très bonnes positions pour eux. En tant que shooteur, quand tu rentre deux tirs ouverts et que le défenseur est collé à ton visage, ça ne te gêne pas car tu es en rythme. C’est plus facile de rentrer ces tirs difficiles. On doit mieux tenir face à ces gars qui ont été très efficaces ce soir. »

Dans les dernières minutes du match, Steve Kerr a vidé son banc et il en a également profité pour faire une revue d’effectif de ses troupes, allant taper dans la main de chacun des joueurs. Les Warriors ont perdu une bataille mais il n’est pas question pour eux de se déclarer perdant aussi rapidement.

« Steve sait que c’est difficile. Il l’a vécu durant sa carrière de joueur, sa carrière de coach. On doit rester soudé dans les hauts comme dans les bas, dans les victoires et dans les défaites », conclut Klay Thompson qui en a vu d’autres aussi. « On ne va pas imploser parce qu’on n’a pas joué comme on l’aurait voulu. On va continuer à jouer aussi dur que possible. Je sais que si on fait ça, on fera mieux [au prochain match]. »