Confiant après ses essais, Moussa Diabaté reste inscrit dans la Draft

C’est ce mercredi que les prétendants à la prochaine Draft NBA devaient se décider définitivement sur leur avenir : revenir en arrière, sur les bancs de l’école ou alors tenter le grand saut vers le monde pro.

Si Drew Timme, la star de Gonzaga, a choisi de rentrer au bercail à Spokane, les deux freshmen de Michigan, Caleb Houstan et Moussa Diabaté, ont quant à eux décidé de garder le cap : direction la Grande Ligue !

Projeté à la 25e place du premier tour, l’arrière canadien qui avait brillé à la dernière Coupe du Monde des moins de 19 ans (avec 17 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne) a de fortes chances d’être sélectionné dans la première partie du tableau après une saison convaincante à 10 points et 4 rebonds chez les Wolverines.

Moussa Diabaté boosté par le Combine

Dans le cas de l’intérieur français de 20 ans, les projections sont plus floues, avec la seule « Mock Draft » de Sports Illustrated qui le place en 44e position, au deuxième tour. Mais, après une belle apparition au dernier Draft Combine, et plusieurs workouts avec des franchises NBA dont les Pacers et les Hawks, il croit fort en ses chances avec son profil de « prospect » pur et dur.

« Je pense que ça a définitivement fait monter ma cote car quand tu réussis bien aux tests, les équipes te font davantage confiance », expliquait récemment Moussa Diabaté dans les colonnes du Detroit News. « Elles ont vu mon potentiel, et je leur ai montré des choses qu’elles ne pensaient pas que j’avais en moi, notamment au tir. Je leur ai montré que je pouvais jouer en défense et défendre sur plusieurs postes. »

Titulaire pour 26 des 32 matchs des Wolverines cette saison, pour 9 points et 6 rebonds de moyenne, le Parisien devra faire ses preuves mais il devrait bien ajouter au total de Frenchies dans la meilleure ligue du monde.