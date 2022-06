Max Strus ne digère toujours pas son panier à 3-pts annulé dans le Game 7

L’annulation du panier à 3-points de Max Strus, pendant le Game 7 face à Boston, a placé Erik Spoelstra « sous le choc ». L’arrière du Heat aurait posé son talon sur la ligne de touche avant de marquer derrière l’arc en troisième quart-temps.

Deux minutes plus tard, après avoir revu les images, les arbitres ont finalement annulé ce shoot. Ce furent donc trois points précieux en moins au tableau d’affichage pour les Floridiens.

« Je suis encore énervé, donc merci à vous », réagit Max Strus à ESPN, en parlant à la presse de ce moment qui n’est visiblement pas digéré. « Je ne sais toujours pas comment on peut siffler ça après avoir revu la vidéo. Ils disent que la vidéo est là pour éviter les erreurs humaines, mais les erreurs humaines arrivent aussi avec la vidéo. Je ne sais pas. J’espère ne pas être mis à l’amende. »

Ce shoot marqué puis annulé a eu son importance dans cette rencontre décisive d’après le joueur de Miami.

« Évidemment, je ne suis pas heureux de cette décision. Mais c’est ainsi. J’imagine qu’on ne peut rien n’y faire. Mais ça a clairement changé la dynamique de la partie et le match. On est passé d’être à six points de retard à onze finalement (Robert Williams III était aux lancers-francs quand le shoot a été retiré), sans que le chrono ne défile. Ça me frustre, mais la seule chose à faire, c’est de passer à autre chose. »