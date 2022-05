Il y a un an, Al Horford jouait les « papas poules »…

Si l’attente pour enfin disputer les Finals a été très, très longue, historique même, pour Al Horford, son parcours a également été des plus tortueux. Proche des Finals il y a quelques années à Boston, puis malchanceux à Philadelphie où il espérait toucher les sommets, il avait finalement atterri au Thunder en 2020/21.

Ce n’était pas l’équipe la plus compétitive de la ligue, loin de là, ce que confirment les 22 victoires et 50 défaites de la saison passée. Une « lottery team » dans laquelle Al Horford perdait son temps, et on se souvient qu’en mars 2021, il avait trouvé un accord avec la franchise pour ne plus jouer mais néanmoins continuer de s’entraîner. Avant de, espérait-il, trouver un nouveau point de chute.

Un voeu exaucé puisque Brad Stevens, devenu président des Celtics, l’a fait revenir à Boston l’été dernier, en échange de Kemba Walker.

« Sur mon téléphone, je regardais les photos prises il y a un an exactement », racontait-il à The Athletic, après le Game 7 à Miami. « Mon fils finissait alors l’école maternelle. Je me souviens qu’on a des photos avec lui, j’étais allé le chercher à l’école, on avait mangé des cupcakes. Ça remet les choses en perspective. Je suis très reconnaissant d’être dans cette position, avec ces joueurs-là. »

« Il se fiche pas mal de ses statistiques. Il pense à l’équipe et veut gagner »

Comme il avait réalisé de belles choses à Oklahoma City et qu’il s’était entretenu physiquement malgré son absence des parquets, il était évident qu’Al Horford pouvait encore rendre service dans une équipe de playoffs. C’est surtout son imposant salaire qui représentait un obstacle. Les Celtics ont pris ce risque, il est aujourd’hui payant.

« Ce qu’il a réalisé cette saison est incroyable », commente Ime Udoka. « Il est arrivé au training camp en excellente forme, très motivé, avec beaucoup de choses à prouver. Il voulait revenir à Boston. Il a joué 44 minutes dans ce Game 7, à ce moment de sa carrière (il aura 36 ans le 3 juin), à tout donner, avec son leadership… Il communique beaucoup, mais montre l’exemple par le geste. Tout le monde s’attache à lui. »

Al Horford a été précieux dans ces playoffs, avec 13 points et 10.4 rebonds de moyenne dans la série contre les Bucks (son Game 4 à 30 points a marqué les esprits). Puis, en finale de conférence face à Miami, malgré ce Game 1 manqué (protocole Covid-19) et l’impact du décès de son grand-père, en compilant 9.8 points et 10 rebonds par match.

« Il est généreux », explique Marcus Smart. « Il se fiche pas mal de ses stats. Il pense à l’équipe et veut gagner. Quand il est revenu, il nous a apporté une sensation de sécurité. On savait qu’il était là, à faire le bon choix des deux côtés du terrain. Il nous calme. Il nous dit ce qui ne va pas et ainsi on progresse encore davantage. »