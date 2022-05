Les Blazers sont très actifs en matière de recrutement en ce moment. Sur les postes de dirigeants du moins. Selon Adrian Wojnarowski, ils viennent ainsi de recruter Sergi Oliva comme assistant GM.

À l’approche d’une intersaison très importante pour eux, les Blazers s’offrent un dirigeant qui a occupé divers postes dans l’organigramme d’une franchise. Ces deux dernières années, il évoluait au Jazz en tant qu’assistant coach aux côtés de Quin Snyder.

Avant cela, ce natif de Catalogne était resté six ans dans les bureaux des Sixers. Recruté en 2014 comme statisticien, après avoir obtenu plusieurs diplômes de l’Université polytechnique de Catalogne (doctorat en « complexité des algorithmes », maîtrise et licence en informatique), il avait ainsi été chargé des volets « analytics » et stratégie. Avant d’être nommé vice-président en stratégie des 76ers.

« Il a des compétences uniques. Il a aidé à construire leur programme « analytics ». Il me l’enseigne au fur et à mesure », avait dit de lui Quin Snyder au moment de son arrivée dans l’Utah.

Ancien coach chez les amateurs dans sa région natale et collaborateur régulier de la Fédération catalane, il a été listé il y a quelques mois par The Athletic parmi les cadres, entraîneurs et agents de la ligue qui façonnent l’avenir du monde du basket.

L’Espagnol est le troisième assistant GM recruté ces derniers mois par les Blazers. Après Andrae Patterson, ils ont plus récemment fait appel à Mike Schmitz, le spécialiste de la Draft chez ESPN, pour épauler le GM Joe Cronin. Ces nouveaux arrivants ont pour mission de remonter au plus vite une équipe compétitive autour de Damian Lillard.