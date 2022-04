Damian Lillard s’est présenté devant un public franchement peu enthousiaste. À l’occasion du dernier match de la saison de son équipe, au Moda Center, le meneur a eu quelques mots pour les fans locaux, « les meilleurs de la ligue » comme il est d’usage de dire.

« Cela a été une saison difficile, avec des hauts et des bas et beaucoup d’adversité, beaucoup de choses auxquelles on ne s’attendait pas, beaucoup de moments difficiles. Mais vous êtes toujours là, vous nous montrez votre amour, vous continuez à être les fans que j’ai toujours connus », affiche la superstar qui fait dans l’euphémisme.

Les Blazers en ont terminé avec les playoffs, après huit qualifications consécutives dont une finale de conférence il y a seulement trois ans. Avec le pire bilan de la franchise, depuis… 2006.

Pire, la franchise de l’Oregon, après avoir transféré CJ McCollum et prolongé le passage à l’infirmerie de son compère de toujours, s’est lancée dans une opération « tanking » à peine cachée : 21 défaites sur leurs 23 dernières sorties, sur un écart moyen de 24 points. Soit 11 défaites avec 30 points de retard ou plus…

Mais Damian Lillard le promet devant ses fans, dont on comprend mieux la grise mine : « J’ai juste besoin que vous sachiez tous une chose : cela ne continuera pas. L’année prochaine, on reviendra meilleurs que nous l’avons été. » Ce sera difficile de faire pire, a priori… Les prochaines semaines seront en tout cas décisives pour les Blazers qui vont tâcher de faire au mieux pour entourer leur « franchise player ».

Qui prolonger ?

Après avoir effectué un grand ménage durant la saison (CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington, sans oublier Larry Nance Jr.), ils vont disposer d’une « trade exception » de 21 millions de dollars, en plus d’un voire deux potentiels « lottery picks ».

« Je serai ici tous les jours pour m’assurer qu’on construit l’équipe intelligemment, promet Chaucey Billups. Parce qu’aucun de nous ne veut revivre ça, et c’est une façon de s’en assurer. »

Le coach, qui en termine avec une première saison douloureuse donc, devra garder l’œil car, pour l’heure, l’équipe n’a que huit joueurs sous contrat (Damian Lillard, Josh Hart, Keon Johnson, Didi Louzada, Nassir Little, Justise Winslow, Trendon Watford et Greg Brown). Pas certain que les rares vétérans de l’équipe (Joe Ingles et Eric Bledsoe) soient intégrés au projet des Blazers.

À voir également ce que ces derniers feront de Jusuf Nurkic, en fin de contrat. « J’ai vraiment aimé coacher Nurk cette année. J’ai senti qu’il était revenu à un point où sa confiance était à son maximum », livre le coach. À voir également si ce dernier est dans l’optique d’associer Damian Lillard à Anfernee Simons, qui a émergé durant l’absence du premier en jouant au même poste. Ou bien en utilisant le jeune meneur comme monnaie d’échange potentielle, pour attirer Jerami Grant par exemple ?

Il faudra dans tous les cas au moins un joueur majeur, pour ne pas dire deux, pour entourer Damian Lillard et espérer remonter rapidement dans la hiérarchie à l’Ouest.