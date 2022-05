La NBA propose un Top 10 des plus belles actions de la série en sept manches entre les Celtics et le Heat, et on y retrouve plusieurs gros contres signés Bam Adebayo, Jaylen Brown et Robert Williams.

La claquette est aussi à l’honneur avec Adebayo et Max Strus. A la première place, le superbe dunk, toute langue pendue, de Jaylen Brown.