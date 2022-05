Une D.O.N . Issue 3 « Bubblegum »

Plus jeune, Donovan Mitchell était un fan de base-ball, des New York Mets plus précisément, où son père était dirigeant. Adidas s’en est donc inspiré pour sa dernière D.O.N. Issue 3 avec ce coloris « Bubblegum », indissociable de l’univers du « base-ball ».

La tige s’affiche en deux teintes de rose et le modèle est doté de finitions en violet ainsi que de fines touches de rouge, sur la tirette et les œillets notamment. L’ensemble repose sur une semelle blanche et rose pâle. Le coloris est disponible aux États-Unis depuis le 24 mai, au prix de 110 dollars.

Pour rappel, la D.O.N. Issue 4 a fait son apparition aux pieds de Donovan Mitchell lors des derniers playoffs.

(Via SneakerNews)

