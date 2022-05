Draft 2022 | Le profil d’Ochai Agbaji (Kansas)

Profil

Poste : Ailier

Taille : 1m96

Poids : 97kg

Équipe : Kansas Jayhawks (conférence Big 12)

Stats 2021/22 : 18.8 points (47.5% aux tirs, 40.9% à 3-points), 5.1 rebonds, 1.6 passe

Présentation

Ils ne sont pas nombreux, parmi les joueurs attendus au premier tour de cette Draft 2022, à avoir joué quatre saisons en NCAA. C’est bien le cas d’Ochai Agbaji, qui a donc réalisé un cursus complet à Kansas, ponctué par un titre de champion national en avril, au terme d’une magnifique finale face à North Carolina.

Sous les ordres de Bill Self, le « swingman » natif de Milwaukee a d’abord pris son mal en patience avant d’éclore. Durant sa saison « freshman » (2018/19), il est un « role player » en sortie de banc, au sein d’une escouade des Jayhawks menée par des vétérans (Devon Dotson, Devonte’ Graham, Udoka Azubuike), et qui atteint le Final Four (défaite face à Michigan). L’année suivante (2019.20), il intègre le cinq majeur mais n’est que la quatrième voire cinquième option en attaque.

Sa montée en puissance s’observe vraiment à partir de sa troisième saison (2020/21). Si son temps de jeu est sensiblement le même (de 33.3 à 33.7 minutes), ses responsabilités offensives sont largement décuplées, suite aux départs de plusieurs cadres vers la NBA et d’autres horizons. Il boucle cette saison « junior » avec des moyennes de 14.1 points, 3.7 rebonds et 1.9 passes, et s’attire un début d’intérêt de la part des franchises NBA.

Après s’être inscrit dans un premier temps pour la Draft 2021 tout en conservant son éligibilité universitaire, il décide finalement de revenir pour sa quatrième et dernière saison en NCAA.

Une saison « senior » qui va s’avérer mémorable, tant sur le plan individuel que collectif. En bouclant l’exercice avec près de 19 points par match à 41% de réussite derrière l’arc, Ochai Agbaji est élu meilleur joueur de la conférence Big 12. Surtout, les Jayhawks terminent la saison régulière à la tête du classement de la Big 12, puis remportent le tournoi de conférence avant d’aller chercher le Graal, le titre national, au terme d’un parcours impeccable à la « March Madness », et d’un titre de MOP du Final Four.

Après ce cursus universitaire complété jusqu’à son terme, marqué par une progression constante et une fin en apothéose, Ochai Agbaji est clairement assuré d’être sélectionné au premier tour de la Draft 2022.

POINTS FORTS

– Le parfait « 3&D »

Toutes les équipes NBA rêvent d’avoir un joueur de son profil, en complément de sa star (ou ses stars, selon l’équipe en question). Déjà âgé de 22 ans, son plafond est logiquement plus bas que la plupart de ses camarades de cette promotion 2022. Mais son plancher est très haut : Ochai Agbaji apporte des fondamentaux solides et sera un « role-player » de luxe. Le genre de second couteau dont une équipe du haut de tableau a besoin pour aller loin. Comme un Grant Williams par exemple, indispensable dans le parcours actuel des Celtics…

Défensivement, l’ailier est un joueur sérieux. Avec un profil athlétique, notamment une envergure mesurée à 2m08 et des appuis très réactifs, il était capable de « switcher » face à peu près n’importe qui à l’échelon NCAA. Le passage à la NBA exigera une adaptation du point de vue athlétique, mais les fondamentaux du joueur sont très rassurants et semblent facilement transposables au niveau supérieur, au moins face aux arrières. Face aux ailiers, il manquera peut-être un peu de taille.

En attaque, son point fort est clairement le tir extérieur : pratiquement 41% de réussite sur 6.5 tentatives par match ! Des appuis stables et des jambes puissantes qui lui donnent une bonne impulsion, une mécanique fluide et une finition propre, tout y est. En NBA, il ne sera pas un porteur de balle, du moins pas principal. Mais ce n’est pas un problème, car il n’a pas besoin du ballon dans les mains pour briller. Très observateur, il est toujours en mouvement et saura se démarquer pour des tirs ouverts en « catch-and-shoot ». On l’imagine très facilement faire de gros dégâts dans les « corners ».

Il brille aussi par ses coupes vers le panier, sources de nombreux paniers faciles en NCAA. Dans une NBA au jeu espacé, où les joueurs loin du ballon bénéficient de beaucoup d’écrans non-porteur, il sera comme un poisson dans l’eau. Les « backdoors » ne devraient pas avoir de secrets pour lui.

– Un joueur expérimenté

Certains y verront un défaut, car sa marge de progression n’est plus très grande, et il semble avoir atteint son niveau plafond. C’est effectivement une réalité, mais il faut garder en tête une chose : le contexte.

Ochai Agbaji, quelque soit l’équipe qui le choisira le 23 juin, ne sera pas un porteur de balle principal, ni un leader d’attaque. Il sera un « role player » en sortie de banc dans un premier temps, peut-être un titulaire à terme, aux côtés d’une ou de plusieurs stars. Un peu à la manière d’un Reggie Bullock à Dallas, par exemple.

En tout cas, l’expérience accumulée par un « rookie » avant son arrivé dans une rotation NBA n’est pas à sous-estimer. Fort d’un cursus de quatre saisons au sein d’un des programmes les plus importants du circuit NCAA, Ochai Agbaji est prêt pour la suite. En l’espace de quatre années à la fac’, il a participé à trois March Madness (quatre si la saison 2019/20 n’avait pas été interrompue par la crise sanitaire), dont deux « Final Four » et surtout un titre national.

L’expérience des gros matches n’est plus vraiment un gros challenge pour lui.

POINTS FAIBLES

– Des lacunes en sortie de dribble

Très doué en « catch-and-shoot », Ochai Agbaji n’est pas aussi efficace sur les tirs en sortie de dribble. La saison passée, il n’a converti que 27.1% de ses tirs en « pull-up » à 3-points, et seulement 29.4% en ce qui concerne les tirs à mi-distance. Autrement dit : la création de son tir n’est pas au point, et il aura besoin d’un fort créateur en NBA pour être dans des conditions idéales.

Des pourcentages à mettre en perspective avec son rôle, celui d’un finisseur essentiellement en « catch-and-shoot » ou sur des coupes. Mais c’est bien la preuve que sa projection en NBA s’éloigne de celle d’un potentiel porteur de balle, même secondaire.

– Peu de création pour les autres

À peine 1.6 passes par match la saison passée pour Ochai Agbaji, et une faible moyenne de 0.9 sur l’ensemble de ses quatre saisons NCAA. Il ne sera clairement pas un créateur, cela semble assez clair.

Pour autant, ce n’est pas un défaut totalement rédhibitoire pour un joueur projeté comme un « 3&D » car il sera surtout en bout de chaîne. Il s’agira toutefois de trouver le bon équilibre en attaque, entre le tir et l’extra-pass, pour ne pas tomber dans la « tunnel vision », qui pourrait affecter son efficacité et donc son temps de jeu.

Comparaison

Reggie Bullock et Jae Crowder, pour le profil d’ailier « 3&D », et de potentiel « role player » de luxe dans une équipe du haut de tableau.

Pronostic

Deuxième moitié du premier tour, entre la 15e et la 20e position.