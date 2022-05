Le casse-tête d’Erik Spoelstra face aux blessures de son équipe

« Dans cette série, j’ai eu le sentiment de prendre des décisions jamais prises dans ma carrière », lâche Erik Spoelstra en référence à la gestion des pépins physiques de sa troupe dans cette finale de conférence. L’une de ces décisions a été de se passer de Tyler Herro, touché à l’aine, dans la seconde période de ce Game 7 face aux Celtics.

Le meilleur 6e homme de la ligue n’a ainsi joué que 7 minutes, sans marquer le moindre point. Une faible utilisation quasi attendue puisque le shooteur avait manqué les trois précédentes rencontres avec la même blessure.

Mais le coach du Heat a également perdu PJ Tucker en cours de route. Celui-ci, déjà gêné au genou, s’est blessé tout seul au pied au milieu du deuxième quart-temps. Puis, il a dû rejoindre son banc au début de la période suivante pour ne plus le quitter après seulement 17 minutes du jeu (0 point à 0/3, 4 rebonds).

« Je dirais que pour la majorité de cette série, il a juste voulu aller sur le terrain et faire ce qu’il fait de mieux », juge son coach en rappelant qu’il est un dur à cuire. « Mes assistants m’ont dit à cinq ou six reprises qu’ils ne pensaient pas que Tuck jouerait ce soir. Et j’en plaisantais avec vous en permanence. Je ne pouvais pas lui demander comment il allait et je ne pouvais pas le demander aux entraîneurs en face de lui. Il a juste une volonté incroyable en lui pour surmonter tout ce qu’il peut ressentir. »

Erik Spoelstra ne cache pas qu’un ou deux jours de repos supplémentaires, entre des matches disputés tous les deux jours, aurait permis à ses joueurs de récupérer un peu plus.

« Mais les deux équipes ont dû y faire face », rappelle-t-il. « Ce n’est pas une excuse. On a été battu. J’aime le fait que nos gars se donnent à fond. Kyle (Lowry), peu importe le nombre de minutes jouées ce soir (39 minutes), c’était bien plus que ce qu’il aurait dû. Même chose avec Tyler. Il s’est rendu disponible alors qu’il ne s’était pas entraîné. Si c’était la saison régulière, il n’y avait aucune chance qu’il joue. »

L’une des séries les plus admirables à laquelle j’ai participé

Conséquence directe de ces absences, le coach a dû tirer sur certains cadres. Outre Kyle Lowry, Bam Adebayo a joué 46 minutes et Jimmy Butler n’est carrément pas sorti du match !

« On ne pouvait pas se permettre de les sortir du terrain ce soir », justifie le technicien. « C’est l’une des séries les plus admirables à laquelle j’ai participé avec des gars qui n’étaient clairement pas à 100% des deux côtés. Des gars qui titubent mais dès qu’il y a une balle perdue, l’instinct prend le dessus. C’était extrêmement physique. Comme les deux équipes sont très efficaces en défense, c’était sans doute parfois moche pour le fan lambda. Mais pour nous, c’était quelque chose de beau. »

Si le coach parle de décisions jamais prises, il trouve toutefois des similarités avec les équipes du Heat qu’il a menées jusqu’au titre, en 2012 et 2013.

« On avait des gars qui, dès le lendemain de la saison, se faisaient opérer. C’était donc très similaire. Sur ces deux dernières séries, c’était une réunion quotidienne avec le staff pour faire le point sur l’état des gars. Mais ils étaient tellement déterminés à relever le défi qu’ils étaient prêts à faire tout ce qu’il fallait pour aller sur le terrain et se battre à un haut niveau physique. Cela montre leur solidité mentale dans le vestiaire. »