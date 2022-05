Repos bienvenu pour les Warriors

Golden State aborde les Finals NBA avec le plein de confiance. Non seulement car les Warriors auront moins joué que leurs adversaires avec des séries rapidement expédiées, sauf face à Memphis, mais ils auront également bénéficié d’une période de repos plus large à l’approche de leur ultime duel.

Pendant que les Celtics et le Heat se rendaient coup pour coup dans un Game 7 qui aura tenu toutes ses promesses, les troupes de Steve Kerr observaient pour leur part leur deuxième jour de repos consécutif. L’occasion de se régénérer physiquement et mentalement.

« Nous avons donné à nos gars deux jours de repos consécutifs, ce qui est presque du jamais vu, en playoffs ou même simplement en saison régulière. C’était une grande chance de pouvoir décompresser », a-t-il déclaré hier. « Nous n’aurons pas d’entraînement officiel avant demain. Ce sera le premier jour où nous allons nous pencher sur notre adversaire. Je l’ai dit à plusieurs reprises, quand vous jouez les Finals, c’est presque un voyage de deux mois remplis de stress et de fatigue, donc si vous pouvez bénéficier d’une petite pause, c’est très significatif ».

Du pain béni pour les blessés

Le rassemblement de dimanche a surtout permis de distiller quelques ultimes soins en vue de l’échéance à venir. Pour Kevon Looney, les joueurs doivent toutefois rester vigilants et ne pas se laisser endormir par ce petit trou après avoir charbonné toute la saison sans répit.

« Avoir deux jours de repos et presque une semaine entre deux séries, c’est l’occasion pour tout le monde de se remettre les idées en place, se concentrer et remettre son corps à niveau. Mais il y a aussi certains inconvénients comme le rythme du jeu, l’intensité d’un match. Il faut vous assurer que vous faites tout ce que vous faites normalement pour rester affûté », a-t-il rappelé.

Cette pause est tout autant bénéfique aux joueurs blessés, qui ont là un laps de temps supplémentaire pour se remettre. C’est notamment le cas d’Andre Iguodala (cou), Gary Payton II (coude), et Otto Porter Jr (pied) qui vont progressivement être réintégrés aux entraînements de la semaine en espérant être prêt d’ici le Game 1, ce jeudi.

Une longue période à domicile

Pour couronner le tout, les Warriors vont s’avancer dans ces Finals avec l’avantage du terrain, là aussi un atout non négligeable pour Steve Kerr qui l’a résumé ainsi : « Dormir dans nos lits pendant 11 jours, ça nous aide beaucoup ».

En conséquence, son équipe restera en effet à la maison jusqu’au mercredi 8 juin prochain, date du premier match en déplacement de la finale pour Golden State.

« C’est toujours particulier de jouer à domicile. Pouvoir suivre sa routine, dormir dans son propre lit, se préparer à la maison et faire les choses auxquelles on est habitué, c’est beaucoup plus confortable. C’est beaucoup plus facile d’évacuer le trac à la maison, quand la foule vous soutient », a ajouté Kevon Looney.

Reste maintenant à prendre le meilleur départ en remportant les deux premiers matchs au Chase Center, même si les Finals de 2021 nous ont rappelé qu’elles ne garantissaient rien pour la suite.