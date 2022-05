L’US Monastir (Tunisie) remporte la Basketball Africa League

Pour la première édition de la Basketball Africa League, en 2021, l’US Monastir avait été défait en finale par le Zamalek (76-63). Quasiment un an jour pour jour après ce revers, le club tunisien avec l’occasion de prendre sa revanche.

Cette fois, l’US Monastir affrontait Petro de Luanda, un club angolais, et on a bien cru que les Tunisiens allaient vivre la même mésaventure. Malgré le gros début de match de Michael Dixon, lui et ses coéquipiers sont passés à côté de la première période.

Incapables de marquer à 3-pts, les Tunisiens encaissent un 8-0 en fin de deuxième quart-temps (40-33 à la pause). Pour ne rien arranger, leur banc est totalement dominé et des joueurs importants (notamment Ater Majok, élu défenseur de la saison) sont plombés par les fautes.

Mais les joueurs de l’US Monastir ne vont pas lâcher et ainsi faire douter ceux de Petro de Luanda. Un panier primé de Dixon donne même l’avantage aux siens, alors que les Angolais multiplient les ballons perdus et les lancers-francs ratés dans le dernier quart-temps.

L’US Monastir file alors vers la victoire (83-72) pour décrocher le titre et Michael Dixon est logiquement élu MVP avec ses 21 points et 6 passes.

Champion en 2021 avec le Zamalek, Souleyman Diabate réalise le doublé avec un club différent tandis que l’US Monastir réalise le triplé cette saison après avoir conquis les titres nationaux en Tunisie : le championnat et la coupe.