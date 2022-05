Pour le GM des Mavs, la priorité est un rebondeur/protecteur du cercle

Marc Stein expliquait que les Mavericks étaient plus intéressés par le profil de Zach LaVine que par celui de Rudy Gobert mais ce n’est pas vraiment ce que dit GM du club, Nico Harrison, lors de son interview de fin de saison…

« Si vous regardez la série contre les Warriors, on a perdu deux matchs au rebond, et je crois que c’est important » explique-t-il ainsi. « On a besoin de trouver quelqu’un qui nous aide au rebond, et qui protège le cercle. Je suis persuadé que nous avons besoin de trouver des solutions à ce sujet, c’est une certitude. »

Les rumeurs concernant Rudy Gobert, dont l’avenir à Utah semble fou, ne vont donc pas s’éteindre.

Toutefois, Nico Harrison explique que le club ne recherche pas forcément un All-Star pour renforcer le rebond et la protection du cercle, car aligner les étoiles ne suffit pas à briller.

Plutôt un « role player » qu’une star ?

« Je ne crois pas qu’il s’agisse juste d’avoir des All-Stars. Il y a des tas d’équipes, et je ne vais pas perdre mon temps à les mentionner, qui ont un paquet d’All-Stars et qui étaient chez elles à nous regarder jouer (en finale de conférence). Nous devons continuer d’améliorer l’effectif, mais je ne crois pas que ça passe par l’addition d’All-Stars. Il s’agit plutôt de trouver des joueurs qui collent ensemble, et ça démarre avec Luka, des joueurs qui collent à ses côtés. C’est beaucoup plus important que de recruter des All-Stars. »

Néanmoins, le GM répète que garder Jalen Brunson est la priorité estivale de Dallas.

« Mais on veut toujours densifier l’effectif. Clairement, le problème intérieur n’est pas un secret. On a souffert sous le cercle. Mais en même temps, notre meilleur groupe était petit (Luka Doncic, Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock et Dorian Finney-Smith). Mais quand on joue autant de matchs en si peu de temps, à un moment donné, on finit par s’épuiser » conclut le dirigeant sur l’utilisation du « small ball » en postseason.

L’idéal semble donc être pour Dallas de trouver un rebondeur/protecteur du cercle de complément, capable d’aider par séquences mais qui peut accepter de passer de longues minutes sur le banc. Ce qu’un joueur avec un statut de All-Star aura sans doute plus de mal à digérer. Plutôt Mitchell Robinson que Rudy Gobert, alors ?