Les Bulls participent à un don de 300 000 dollars pour lutter contre la violence par armes à feu

Créée il y a cinq ans, la « Chicago Sports Alliance » a pour but de combattre la montée des violences par armes à feu sévissant dans la ville de Chicago. Celle-ci rassemble les principales entités sportives professionnelles de la ville : les Bears (NFL), les Bulls (NBA), les Blackhawks (NHL), les Cubs (MLB) et les White Sox (MLB).

Suite à la tragédie qui a eu lieu dans une école élémentaire d’Uvalde (Texas), l’alliance a finalement décidé de dépasser le cadre local en annonçant avoir rassemblé un don de 300 000 dollars.

Chaque franchise a ainsi donné 50 000 dollars et le total a été complété par un don de 50 000 dollars provenant de la fondation McCormick, basée à Chicago.

« Vingt et un sourires à Uvalde, au Texas, ont disparu. Quelques jours auparavant, c’était le cas de 10 sourires à Buffalo. Et malheureusement, dans notre propre ville, trop de sourires ont été perdus à cause de ce même problème. Il est de notre responsabilité envers ces vies innocentes perdues de faire plus. Nous nous sommes engagés à faire la différence avec les ressources en notre pouvoir pour résoudre cette épidémie de violence armée. Des vies en dépendent. Ce n’est pas un jeu », a déclaré l’alliance via un communiqué.

Le don ira à la « Sandy Hook Promise Foundation », une association nationale dont le but est de mettre fin aux fusillades dans les écoles et aux actes de violences divers touchant les enfants, ainsi qu’au fonds « Robb School Memorial », créé en mémoire des disparus et en soutien des familles des victimes d’Uvalde.