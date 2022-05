Déçus, les Celtics restent toutefois confiants pour le Game 7

Oui, ils sont tombés sur un Jimmy Butler de gala (47 points). Oui, des shoots dans les dernières secondes du chrono des 24, en dernier acte, ont fait très mal. Mais les Celtics ont aussi manqué leur rendez-vous avec les Finals.

Pour ce Game 6 à domicile, Boston pouvait profiter de circonstances idéales pour enfoncer Miami. Sauf que le début de match fut manqué.

« On a mal commencé », remarque Ime Udoka après la rencontre. « Butler était agressif et on n’a pas su se mettre à son niveau. Nos soirées sont ainsi quand on perd beaucoup de ballons. On lâche des possessions par imprécisions et on se retrouve derrière. On a creusé un trou, on est revenu sans jouer à notre meilleur niveau. Mais dès qu’on était à portée de tir, on faisait un mauvais choix. Donc on est toujours resté à cinq ou sept points. »

Trop d’erreurs et d’imprécisions

Même après plus de quarante minutes loin d’être parfaites, les Celtics avaient encore une chance de gagner ce match et cette série. Le dernier quart-temps a été raté, avec un duo Jaylen Brown – Jayson Tatum absent ou presque et un Marcus Smart peu inspiré.

« Deux choses : ils ont attaqué le cercle et ont été aux lancers-francs », poursuit le coach des C’s. « On a fait des fautes aux mauvais moments, on a pris des shoots primés aux mauvais moments, en fin de possession. On n’a pas contesté les tirs comme il aurait fallu le faire. »

Dans ce dernier quart-temps, Jimmy Butler, Kyle Lowry et Max Strus ont chacun marqué un panier important, avant la fin du chrono des 24 secondes. Des tirs compliqués, après un gros effort défensif de Boston, qui ont coupé les jambes des Celtics.

« Il y a eu trois ou quatre shoots comme ça, en fin de possession, qui font très mal », confirme Derrick White. « Ça vous met un coup derrière la tête, des shoots comme ça, surtout en fin de match. »

Surtout quand, de l’autre côté du parquet, Jayson Tatum enchaîne les ballons perdus (4) en dernier quart-temps, multiplie les isolations stériles et termine avec un shoot tenté et réussi en douze minutes…

« C’était dans la dynamique de la partie », explique l’ailier, pour justifier ses quatre tentatives au tir en seconde période. « Je dois regarder les images, mais en étant sur le parquet, j’ai attiré l’attention de la défense et j’ai essayé de trouver les mismatches. »

Déjà deux victoires à Miami

La défaite rapidement avalée, les Celtics auront encore une chance, la dernière, de rejoindre les Warriors en Finals. Ce sera à Miami dimanche.

« On est frustré, mais si c’était facile, ça ne serait pas nous. On va prendre l’avion, aller à Miami et essayer de gagner ce Game 7. On est déjà passé par là, on a une grosse confiance dans notre groupe », déclare Derrick White. « On sait que c’est le dernier match, donc j’ai 100 % confiance en ce groupe », insiste Jayson Tatum.

Les Celtics ont déjà gagné des matches importants dans ces playoffs, en demi-finale de conférence face aux Bucks (Game 6 et Game 7) et dans cette finale de conférence. L’espoir est donc permis.

« On a remporté un match décisif à Milwaukee, puis un Game 7, et deux matches à Miami, donc il y a du positif », rappelle Ime Udoka, en pensant au Game 2 et au Game 5 en Floride, face à Jimmy Butler et sa bande. « On sait qu’on peut gagner là-bas. On ne va pas pouvoir se permettre d’être comme ce soir. Il va falloir être meilleur pour commencer la partie et maintenir une intensité physique. »