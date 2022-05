Le MVP de la nuit | Monumental Jimmy Butler

Mené 3-2, émoussé physiquement, le Heat semblait au bord de la rupture, et Draymond Green annonçait déjà que les Warriors allaient retrouver les Celtics en Finals avec un Game 6 au TD Garden.

Mais après trois matchs compliqués suite à une inflammation du genou, Jimmy Butler s’est réveillé pour ce match éliminatoire. Et quel réveil pour le leader floridien : 47 points à 16/29 au tir, 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions !

Beaucoup plus en mouvement sur le début de match, avec des coupes pour se rapprocher un maximum du cercle, « Jimmy Buckets » s’est mis en confiance, rentrant également des tris à 3-points précieux pour lancer son équipe. Avec son activité défensive et ses tirs importants (et difficiles) en fin de match, il a fait plier Boston, qui semblait pourtant prêt à renverser le match dans le dernier quart-temps. Mais la volonté de l’ailier a fait la différence…

Forcément, ce match rappelle celui de LeBron James, en 2012, quand l’ailier du Heat, dont l’équipe était menée 3-2, avait peut-être réalisé le plus grand match de sa carrière (45 points, 15 rebonds et 5 passes décisives) au TD Garden, pour arracher un Game 7 en finale de conférence face à Boston.

« Je n’aime pas comparer les équipes. Mais je comprends » répond Erik Spoelstra en conférence de presse. « Les gens peuvent facilement faire des comparaisons entre les deux. C’est une époque différente. C’est une équipe différente. Je veux que nos gars profitent de ce moment. Jimmy Butler est un grand compétiteur, vraiment. Vous pouvez le définir de manière erronée de bien des façons différentes, mais son esprit de compétition est aussi élevé que celui de n’importe qui ayant pratiqué ce jeu. Il a posé ses empreintes partout sur ce match. »

Le coup de fil de Dwyane Wade

Ayant révélé avoir reçu un coup de fil de Dwyane Wade avant la rencontre, Jimmy Butler répétait de son côté qu’il voulait juste faire ce dont son équipe avait besoin pour l’emporter, se projetant surtout sur le Game 7.

« Cela fait du bien de mettre des tirs de façon générale. Mais je ne fais pas trop attention à la foule. Je veux gagner. Je veux jouer au basket de la bonne façon. Je ferai tout ce que mon équipe, mes coéquipiers ont besoin que je fasse. Qu’il s’agisse de marquer, de passer, de défendre – tout ce qu’il faut pour obtenir la victoire. »

Alors que PJ Tucker avait expliqué que son agressivité « avait tout ouvert » pour Miami, Kyle Lowry résumait le sentiment général en qualifiant la performance de son coéquipier de « putain d’incroyable ».

Le meneur se reprenait alors en demandant à la NBA, qui a pris l’habitude de punir les joueurs à la moindre utilisation du mot « fuck » en conférence de presse, de ne pas le mettre à l’amende. « Mettez-lui une amende », répliquait Jimmy Butler. « J’en ai tout le temps. Qu’il en ait une ».