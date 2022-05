Draymond Green annonce l’affiche des Finals

Il était parti sur une réponse langue de bois, qui ne lui ressemble pas. Après la victoire contre les Mavericks, Draymond Green a été interrogé par Shaquille O’Neal, sur le plateau de TNT, sur l’adversaire qu’il aimerait affronter en Finals, entre les Celtics et le Heat.

« Les deux équipes sont dures, Boston pose des problèmes offensivement et leur défense est incroyable », répond-il dans un premier temps, pressé par le Shaq, qui lui avait demandé d’être franc. « Tu m’as demandé qui je voulais jouer, mais je vais te répondre qui on va jouer d’après moi », poursuit-il. « On va jouer Boston. »

L’ancien pivot des Lakers pouvait se réjouir, il avait sa réponse sous forme de pronostic. « Merci, c’est le Draymond que je connais. » Le triple champion aura-t-il raison ? Début de réponse ce vendredi soir, avec le Game 6 à Boston.