Porté par un immense Jimmy Butler (47 points), le Heat s’offre un Game 7 à domicile !

Dos au mur, les joueurs du Heat démarrent fort, sans surprise. Le premier quart-temps est notamment marqué par le « show » de Jimmy Butler. En grande difficulté durant les trois matches précédents (9 points à 25% aux tirs), l’ailier retrouve son niveau de jeu habituel des ces playoffs 2022 à l’entame de cette sixième manche : il compile 14 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions au terme des douze premières minutes !

Côté Boston, c’est évidemment le duo des « Jay’s » qui donne le ton en attaque tout au long de la première période : les deux vedettes des Celtics inscrivent 14 des 22 points de leur équipe durant le premier quart-temps, puis 36 (18 chacun) des 46 points à la mi-temps.

Collectivement, pour le Heat, ça n’a rien à voir avec le match précédent : après un abyssal 7/45 derrière l’arc au Game 5, les hommes d’Erik Spoelstra dépassent très vite ce faible total et signent un joli 8/16 à la mi-temps de ce Game 6. À l’inverse, au rayon des observations pas très rassurantes, on ne peut que souligner les 12 ballons perdus par la troupe d’Erik Spoelstra, qui ne mène finalement que de deux points à la pause, malgré un niveau de jeu plus élevé que celui des Celtics (48-46).

Les Celtics sont en embuscade durant le troisième quart-temps, mais ne parviennent pas à bouleverser le cours du match. Car le Heat, toujours dans l’élan d’un Jimmy Butler stratosphérique, répond à chaque « run » de son adversaire. En revanche, dans le dernier quart-temps, les Celtics finissent par se rapprocher. Grâce notamment à un très gros passage de Derrick White, qui enchaine tir primé puis panier avec la faute en attaque, et interception puis faute offensive provoquée en défense, les locaux reviennent à hauteur du Heat (99-99) à quatre minutes de la fin de la rencontre.

Mais Miami n’a pas l’intention de partir en vacances, et agit en conséquence. Par l’intermédiaire de PJ Tucker dans un premier temps, qui intercepte un ballon précieux des mains de Jayson Tatum, puis de Jimmy Butler, qui ponctue son chef-d’œuvre par deux paniers cruciaux dans le « money-time » dans un second temps, les hommes de « Spo » se redonnent de l’air (104-99). Les dernières secondes se règlent sur la ligne des lancers-francs. Le Heat signe un succès immense à l’extérieur, après deux matches très décevants.

Trop courts dans les dernières minutes, les Celtics laissent filer une occasion de rejoindre Golden State en finale et doivent maintenant aller chercher leur ticket en terrain hostile, sur le parquet du Heat.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le chef-d’oeuvre de Jimmy Butler. En très grande difficulté du Game 3 au Game 5, l’ailier de Miami a retrouvé son meilleur niveau quand son équipe en avait le plus besoin. Avec des stats déjà denses à la mi-temps (21 points, 9 rebonds, 6 passes), il finit le match avec 47 points (16/29), 9 rebonds, 8 passes et 4 interceptions pour signer une de ses plus grandes performances en carrière et en playoffs. À nouveau agressif et tranchant en attaque, il a découpé la défense de Boston tout au long de la soirée, et a porté sa troupe sur son dos, jusqu’à. Un véritable chef-d’oeuvre.

– Jaylen Brown porté disparu en seconde mi-temps. Il était à 18 points à la mi-temps, il termine le match à 20 points (6/18). L’arrière des Celtics a joué une deuxième période étrange, durant laquelle son agressivité en attaque a complètement disparu. On retiendra notamment son surprenant 0/2 aux lancers-francs, quand le score était de 99-99 à quatre minutes de la fin du match, et que le momentum était en faveur des Celtics.

TOPS/FLOPS

✅ Jimmy Butler. Comme évoqué plus haut, c’est un chef-d’oeuvre que « Jimmy Buckets » a proposé pendant ce Game 6. Méconnaissable au cours des trois sorties précédentes, il a retrouvé son incroyable niveau de jeu des deux premiers tours au meilleur moment, et le Heat survit grâce à lui. Malgré une baisse de régime ces derniers jours, l’ailier du Heat confirme des playoffs 2022 absolument grandioses.

✅ Les réveils de Max Strus et Kyle Lowry. Le premier avait marqué 4 points à 0/16 aux tirs (!) en cumulé sur les Game 4 et 5, quand le second était à 2 points à 1/12 aux tirs en cumulé sur les deux derniers matches. Mais face à l’urgence de la situation dans laquelle le Heat se trouvait, ils ont haussé leur niveau de jeu : 13 points à 3/8 à trois-points pour Max Strus, 18 points et 10 passes pour Kyle Lowry. Les deux arrières titulaires ont superbement épaulé Jimmy Butler.

✅ Derrick White. Auteur d’un très gros passage qui a bien failli faire pencher la balance en faveur des Celtics dans le quatrième quart-temps, il aurait pu être le héros de la soirée. L’arrière compile 22 points (7/14), 3 rebonds, 5 passes et 3 interceptions en sortie de banc.

⛔ Marcus Smart. Une pluie de mauvais choix pour le meneur des Celtics (4/15 dont 1/9 de loin), à l’image de cet ultime shoot en fin de possession, sans décalage, alors qu’il y avait égalité à 99 partout.

⛔ Le jeu offensif de Boston dans le « money time ». Alors que les Celtics semblaient avoir récupéré le « momentum » à l’entrée des cinq dernières minutes, suite à un 3-points de Derrick White, leur attaque s’est figée. Leur jeu se résumait à tenter de provoquer des duels favorables pour Jayson Tatum mais les secondes passaient, l’ailier n’obtenait rien et Miami a pu reprendre le contrôle du match pour arracher ce Game 6 si décisif.

LA SUITE

Game 7 : à Miami, dans la nuit de dimanche à lundi, à 02h30