Pour les joueurs déjà éliminés des playoffs, l’heure est à la projection et à la préparation de la prochaine saison. Mais avant de rejouer sur les parquets NBA, certains patienteront en défendant les couleurs de leur pays, à l’Euro 2022. C’est le cas de Rudy Gobert et Evan Fournier (France), Dennis Schröder (Allemagne), Ivica Zubac (Croatie) ou encore Danilo Gallinari.

Un Danilo Gallinari (11.7 points et 4.7 rebonds de moyenne en 2021/22) qui vient justement d’annoncer qu’il prendrait part à son troisième EuroBasket en carrière, après 2011 et 2015, en septembre prochain (du 1 au 18). Ce qui constitue évidemment un renfort de poids pour l’Italie.

« Je suis disponible et j’espère faire partie de l’équipe. Nous sommes tous impatients », annonce l’ailier de 33 ans, de passage à Milan. « Porter le maillot bleu [de l’Italie] est toujours quelque chose d’incroyable émotionnellement. C’est comme quand j’avais 14 ans, rien n’a changé, c’est difficile à expliquer », ajoute-t-il ensuite.

Présente dans le Groupe C, en compagnie de la Croatie, de la Grèce (avec Giannis Antetokounmpo ?), de la Grande-Bretagne, de l’Ukraine et de l’Estonie, la « Squadra Azzurra » évoluera à domicile pour la phase de poules, puisque celle-ci se déroulera à Milan.

Disputer l’Euroligue, un « rêve »

Milan, une ville que connaît d’ailleurs plutôt bien Danilo Gallinari, puisque c’est là-bas que joue le club qui l’a lancé chez les professionnels : l’Olimpia Milano. Un club auquel il reste forcément très attaché, même s’il tient à calmer certaines rumeurs, qui ont récemment fait surface.

« Non, pas cet été, pas maintenant », avoue « Gallo », quand on lui demande s’il compte retourner prochainement en Europe, pour évoluer sous les couleurs de Milan. « Je prévois de jouer encore quelques années aux États-Unis, mais c’est vrai que j’ai commencé ma carrière [à Milan] et que j’aimerais la terminer ici aussi. Pour l’heure, c’est ma tête qui parle, mais nous verrons ce qu’en disent mes jambes et mon corps. »

Dans le même temps, Danilo Gallinari a également reconnu que disputer l’Euroligue faisait partie de ses « rêves ». Mais, contractuellement, il possède encore un an de contrat avec les Hawks, à 21.5 millions de dollars. Pour autant, son année 2022/23 n’est garantie qu’à hauteur de 5 millions de dollars et ses dirigeants ont la possibilité de le couper avant fin juin, pour économiser de l’argent.

« Tout dépend d’eux, pas de moi », explique-t-il à ce propos. « Ma situation contractuelle fait que la balle est entre leurs mains, ils ont encore du temps pour se décider. »