Zion Williamson peut reprendre l’entraînement normalement

Les Pelicans sont en vacances depuis quelque temps mais la franchise vient d’annoncer une bonne nouvelle à ses fans : les dernières radios sur la fracture du cinquième métatarse de Zion Williamson montrent que ça a bien guéri. En conséquence, l’ailier fort peut retrouver l’entraînement, sans aucune restriction.

Après une saison blanche, le premier choix de la Draft 2019 devrait donc être prêt pour le début de la prochaine campagne, après un été de remise en forme… s’il ne fait pas de rechute d’ici là, évidemment.

Son retour sur les planches a en tout cas de quoi faire fantasmer les fans de La Nouvelle-Orléans, dont l’équipe est tombée avec les honneurs lors du premier tours des playoffs, face aux Suns (4-2). Avec Willie Green sur le banc, les Pelicans ont ainsi affiché de belles promesses, derrière leur duo offensif CJ McCollum – Brandon Ingram, Jonas Valanciunas sous le cercle ainsi que des rookies particulièrement énergiques, Herb Jones et Jose Alvarado.

Le projet du patron sportif, David Griffin, semble ainsi prendre forme, d’autant que les Pelicans auront encore le 8e choix de la Draft à venir, grâce au « pick » obtenu des Lakers.

Reste le dossier le plus délicat de l’intersaison, à savoir la prolongation de contrat de Zion Williamson. Ce dernier s’est dit prêt à prolonger le plus vite possible si La Nouvelle-Orléans lui offre le maximum, soit 181 millions de dollars sur cinq ans, avec la possibilité que cette somme monte à 218 millions de dollars sur cinq ans s’il est élu dans une All-NBA Team à l’issue de la saison 2022/23. Mais étant donné la fragilité physique de l’ancien phénomène de Duke, qui n’a joué que 85 matchs en trois saisons, donc moins de 40% des rencontres des Pelicans sur la période, ce bail sera sans doute garni d’options. À l’image de ce que les Sixers avaient fait avec Joel Embiid en 2017.