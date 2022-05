Prolonger Zion Williamson, le grand défi de l’été des Pelicans

Le vent aurait-il tourné lors de la fin de saison des Pelicans ? Après un début de saison complètement raté (1v-12d), plombé par l’absence de Zion Williamson, le coach rookie Willie Green a réussi un joli tour de force en qualifiant son équipe pour les playoffs. L’arrivée de CJ McCollum en février a rebattu les cartes et l’émergence de jeunes talents comme Herb Jones ou Jose Alvarado donne davantage de relief à la formation de Louisiane.

À tel point que Zion Williamson, dont la suite à donner à sa carrière avait alimenté les rumeurs, a récemment assuré vouloir signer sa prolongation aux Pelicans au plus vite !

La balle dans le camp des dirigeants

Sa déclaration est évidemment revenue aux oreilles de David Griffin, le patron sportif des Pelicans, qui a rebondi sur le sujet, pour évoquer la phase de négociations avec l’ex-pensionnaire de Duke comme « un défi ».

« De toute évidence, cette discussion va être un défi. Quand le moment sera venu de l’avoir, nous l’aurons. Pour l’instant, ce sur quoi nous nous concentrons, c’est qu’il soit en bonne santé, et dans la meilleure condition physique possible pour jouer au basket. C’est par là que nous commencerons », a-t-il expliqué.

L’échange risque en effet d’être un défi, notamment dans le sens où les Pelicans vont devoir sortir un contrat à astériques, pour se prémunir d’éventuelles rechutes sur le plan physique. Déjà All-Star, Zion Williamson est considéré comme un immense talent, mais aussi comme un colosse aux pieds d’argile.

Pour rappel, Zion Williamson est éligible à une prolongation de contrat de 181 millions de dollars sur cinq ans, avec la possibilité que cette somme monte à 218 millions de dollars sur cinq ans s’il est élu dans une All-NBA Team à l’issue de la saison 2022/23. Ce sera donc à David Griffin de prévoir des clauses en cas de rechute, à l’image de ce que les Sixers avaient présenté à Joel Embiid en 2017.

Les Pelicans apprécient l’enthousiasme du joueur

David Griffin a ajouté que la dernière phase de la convalescence de Zion Williamson approcherait d’ici « quelques semaines », lorsque le joueur passera une ultime IRM. Si son pied droit est complètement guéri, il pourra alors commencer à jouer des cinq-contre-cinq sans restriction.

« En réalité, il s’agit de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour réussir physiquement la saison prochaine. Et je pense qu’il est engagé dans cette voie, d’après ce qu’il vous a dit », a-t-il ajouté.

Ce qui a changé la donne du côté de la direction des Pelicans, c’est la volonté affichée du joueur de prolonger, laissant bon espoir aux dirigeants de parvenir à un accord.

« Le fait qu’il veuille être ici et le côté basket de la chose sont les points sur lesquels je me concentre », avait ainsi déclaré Willie Green. « J’aime le fait qu’il veuille rester, qu’il veuille être à l’entraînement, travailler pour être en bonne santé, travailler pour être le meilleur joueur possible. Nous aimons tous ceux qui veulent être ici, à la Nouvelle-Orléans, avec cette communauté, avec cette culture. C’est ce que nous voulons ».