Zion Williamson prêt à prolonger à New Orleans le plus vite possible

Pour la première fois depuis le « media day », Zion Williamson a répondu à la presse de La Nouvelle-Orléans.

Ça n’a duré que quelques minutes, mais l’ailier fort des Pelicans a répété à de multiples reprises que « le groupe était spécial », chantant les louanges de Willie Green, de CJ McCollum ou encore des rookies du club.

Etait-il proche d’un retour sur les terrains ? « D’un point de vue physique, j’aurais vraiment pu jouer. Mais moi, mes proches, l’équipe et les dirigeants, on a décidé que le long terme était plus important que revenir vite. »

Son avenir s’écrit-il en Louisiane ? Zion Williamson répète que ça a toujours été son intention.

« Je ne contrôle pas les rumeurs et ce que les gens pensent mais tous ceux qui me connaissent savent que je veux être ici. Si vous pensez autre chose, je n’y peux rien. Mais ceux qui me connaissent savent que je veux être ici ».

Une prolongation de 181 millions de dollars… avec beaucoup d’astérisques ?

D’ailleurs, lorsqu’on lui demande s’il signera avec les Pelicans cet été si le club lui propose une prolongation de contrat, il n’hésite pas : « Bien sûr. « Je ne pourrais pas la signer assez vite… »

La question est celle du montant, et en particulier du montant garanti. Zion Williamson est ainsi éligible à une prolongation de contrat de 181 millions de dollars sur cinq ans, avec la possibilité que cette somme monte à 218 millions de dollars sur cinq ans s’il est élu dans une All-NBA Team à l’issue de la saison 2022/23.

Néanmoins, étant donné l’historique des blessures de l’ailier fort, qui n’a joué que 85 matchs en trois saisons, il semble impossible d’imaginer les Pelicans lui offrir autant, sans se couvrir un minimum.

La prolongation offerte à Zion Williamson pourrait ainsi suivre celle de Joel Embiid en 2017. À l’époque, le pivot des Sixers n’avait joué que 31 matchs en trois campagnes depuis sa Draft, mais il avait été prolongé pour 148 millions de dollars sur cinq ans par Philadelphie, avec tout un tas de clauses liées à son temps de jeu, au nombre de matchs qu’il raterait ou aux nouvelles blessures qu’il contracterait, afin de protéger le club en cas de nouveaux pépins.