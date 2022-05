Une victoire historique pour le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green

Cette qualification pour les Finals est un grand moment pour les Warriors, qui les retrouvent trois ans après. C’est aussi un exploit historique pour le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green, nous apprend ESPN.

En éliminant les Mavericks, les trois joueurs ont ainsi remporté ensemble leur 21e série de playoffs. Une précision tout de même : les Warriors ont remporté 22 séries depuis 2013, mais Stephen Curry, blessé, n’a pas disputé le premier tour des playoffs en 2018 contre les Spurs.

Depuis 30 ans, un seul trio fait mieux et c’est évidemment du côté de San Antonio qu’il faut le trouver : Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan avaient gagné 27 séries de playoffs entre 2002 et 2016.

Sur la troisième marche du podium : les Lakers avec le trio composé de Derek Fisher, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal, qui avait lui aussi remporté 20 séries entre 1997 et 2004. Mais à la différence des Spurs et des Warriors, ce trio n’était pas un « Big Three » officiellement établi, mais bien un duo auquel on a rajouté Derek Fisher.