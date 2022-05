Le MVP de la nuit | Klay Thompson savoure son retour au sommet

Ce n’était pas un Game 6 mais Klay Thompson a fait de gros dégâts pour permettre aux Warriors de plier la série face à Dallas, et de retrouver les Finals. Avec 32 points à 12/25 au tir, dont 8/16 à 3-points, 3 passes et le meilleur +/- du match (+18), le « Splash Brother » a montré tout ce qu’il apportait à cette équipe de Golden State.

Un retour au sommet d’autant plus savoureux qu’il intervient après deux ans et demi pourris par les blessures…

« C’est un sentiment tellement surréaliste. C’est vraiment difficile à exprimer. L’année dernière, à la même époque, je recommençais tout juste à faire du jogging et des allers-retours sur le terrain » rappelle-t-il. « Maintenant, je me sens moi-même, je me sens explosif, je me sens sûr de mes mouvements, je suis simplement reconnaissant. Toutes ces émotions m’ont traversé et j’ai pensé à notre staff, j’ai pensé à Rick Celebrini (chargé de la santé aux Warriors), j’ai pensé à Steve, j’ai pensé à ces jours où Rick et moi étions ensemble à Santa Cruz et où j’étais de mauvaise humeur. On était ensemble pendant l’été. Toutes ces longues journées. Ils me disaient que ça finirait par payer. C’était difficile de le voir à l’époque. Maintenant que je suis ici, je peux sentir que ça paye. »

Retrouver ce sentiment, c’était justement sa motivation pendant sa longue période de convalescence.

« Oh oui, j’ai rêvé de ça tous les jours. Vous savez, je repense à la table d’opération. Je suis très reconnaissant envers le Dr Ferkel et le Dr ElAttrache (les chirurgiens qui l’ont opéré), les fastidieuses séances de rééducation. Je me suis vraiment rapproché de la musique pendant ces périodes, car elle m’aidait à surmonter une grande partie de ces séances. Je suis heureux de pouvoir à nouveau bouger mon corps. J’ai pensé à ça. J’ai pensé à ces jours où je ne pouvais pas courir ou sauter, à la chance que nous avons de faire ce que nous faisons. Le fait d’être à nouveau ici à porter ce maillot, cette casquette… Comme vous l’avez dit, j’en ai rêvé. »

Mais la sensation sera forcément encore plus douce si les Warriors remportent à nouveau le titre.

« C’est tout là-haut » répond-il lorsqu’on l’interroge sur la place de cette victoire dans les plus grands moments de sa carrière. « Mais ce sera beaucoup plus doux si nous achevons la mission au prochain tour. C’est définitivement un moment que je vais savourer ce soir avec ma famille et mes amis. Ils étaient là pendant les jours de pluie. Il fallait lever les mollets mille fois par jour. C’était douloureux par moments. J’avais juste cet objectif en tête et j’ai continué. Je suis fier non seulement de mes efforts, mais aussi de ceux de toute l’équipe. Nous nous sommes vraiment soudés cette année au bon moment. Nous avons des moments passionnants devant nous. »