La LeBron 19 Low aura aussi sa « LeBronival »

Nike continue de faire saliver sa communauté en multipliant les coloris de la LeBron 19 Low, dont la sortie n’a pas encore été officialisée. Dans la foulée de l’annonce de la LeBron 19 « LeBronival », la LeBron 19 Low s’est elle aussi dotée d’un coloris du même nom.

Cette fois, la tige en bleu clair est complétée par ces motifs « LeBronival » pour orner l’avant et l’arrière de la chaussure. La semelle, sur laquelle ressort un « Swoosh » rose, allie deux teintes de vert, sur la mousse React et la semelle extérieure, et une partie en bleu. Les contours du col et de la languette noire apparaissent aussi en rose.

La date de sortie officielle de la LeBron 19 Low devrait être connue dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

