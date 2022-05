Festival de couleurs pour la LeBron 19 « LeBronival »

Prochain modèle à paraître en test sur BasketUSA, la LeBron 19 est cette fois de retour avec un coloris « LeBronival », qui se distingue d’abord par une tige en cuir lisse et non en mesh, puis par un mélange de couleurs allant du rouge au jaune en passant par le bleu et le vert.

La semelle intérieure rend hommage à la carrière de LeBron James, avec des dessins inspirés du papier fourni avec la boîte pour recouvrir la paire, dont les quatre titres du King ou l’inscription « LeBronival ».

Sur le talon, un minuscule panneau 330 fait référence à l’indicatif régional d’Akron. La LeBron 19 « LeBronival » pourrait être commercialisée dès le mois prochain.

(via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la chaussure performance basketball de la collection Jordan Zion x Naruto. Deux des héros d’enfance de Zion : Michael Jordan et Naruto, tout deux ont été capable de collaborer et donner vie à sa vision. Livraison et retour offert.