Les premières images d’une LeBron 19 Low

C’est l’une des petites infos qui ont pimenté le dernier All Star Weekend : la LeBron 19 va avoir sa version Low. Nike a complètement repensé la composition de sa 19e chaussure signature dessinée pour LeBron James en optant notamment pour du cuir blanc pour habiller l’avant de la tige. Le talon est également en cuir, noir, de la même couleur que le reste de la tige, en mesh.

La semelle intermédiaire est quant à elle dotée d’une mousse React, reposant sur une semelle extérieure rouge. La LeBron 19 Low pourrait investir le marché mondial d’ici l’été à venir, à un prix encore inconnu à ce jour.

(Via SneakerNews)

—

