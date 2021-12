La LeBron 19 sort les griffes

La crise sanitaire et les retards de production entraînent une situation inédite. Alors que les designers multiplient les différents coloris et inspirations, les dates de sortie restent suspendues à un avenir incertain, tandis que les modèles qui en ont une finissent par être repoussés, pour la plupart.

Reste donc le plaisir des yeux en attendant la fin du « bouchon » dans les usines de production, avec par exemple ce nouveau coloris de la très attendue LeBron 19, dotée d’une inspiration… léopard !

La majeure partie de la chaussure alterne entre nuances de blanc et de noir, entre les semelles extérieures et intermédiaires ainsi que les principaux contours, tandis que la partie en mesh sur la tige et la majeure partie de la languette ressortent donc en imprimé léopard.

Reste maintenant à connaître la place qu’occupera cette dernière version dans le calendrier de sortie des LeBron 19, attendues à 200 dollars la paire.

