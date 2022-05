Vers une reconversion dans la boxe pour Glen Davis ?

Après Deron Williams en fin d’année 2021, c’est au tour de Glen Davis d’intégrer le club des reconversions insolites. En effet, comme rapporté par The Athletic, « Big Baby » devrait à son tour passer des parquets NBA aux rings de boxe, puisqu’il est attendu pour combattre le 13 août prochain, dans le cadre du « pay-per-view » de l’influenceur Jake Paul !

Initialement, c’est d’ailleurs contre un certain Larry Sanders, un autre ancien joueur de NBA, que l’ex-intérieur de 36 ans aurait dû se battre. Sauf que l’ancien pivot des Bucks a accepté entre temps de rejoindre la « BIG3 », cette ligue de 3-contre-3 créée par le rappeur Ice Cube.

Plus apparu dans la ligue depuis 2015, et son passage chez les Clippers, Glen Davis s’est récemment fait remarquer pour s’être rendu à Boston, afin d’assister au Game 4 de la finale de conférence Est contre Miami. Problème : comme ses déplacements sont limités à New York et la Californie, il n’en avait pas le droit et, en cas de récidive, il devra aller en prison…