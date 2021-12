Deron Williams débute dans la boxe par une victoire aux points

Pour une raison toujours inexpliquée, Deron Williams n’a pas disputé cette nuit son premier combat professionnel. À quelques heures de son combat, la Florida State Boxing Commission a décidé de déclasser ce combat prévu en lever de rideau de l’opposition entre Jake Paul et Tyron Woodley du côté de Tampa, dans la salle où les Raptors évoluaient la saison passée.

Résultat : Deron Williams et Frank Gore ont combattu de manière non officielle, et l’histoire retiendra que l’ancien meneur des Nets s’est imposé aux points (38-37, 37-38, 40-35) dans un combat prévu en quatre rounds.

Sans surprise, ce ne fut pas de la grande boxe mais ce n’était pas non plus du cirque. À l’exception de ce moment, dans le deuxième round, où Deron Williams a poussé Frank Gore hors du ring !

De manière générale, l’ancien basketteur est apparu plus vicieux, plus accrocheur, et souvent à la limite du licite. Mais deux juges sur trois ont estimé qu’il méritait la victoire. Dans les chiffres, Deron Williams a donné moins de coups mais il a été plus précis avec 31% de coups touchés contre 24% pour son adversaire.

« Un combat, et c’est tout »

« J’ai toujours été un meneur de jeu physique » a rappelé l’ancien du Jazz après le combat. « Je n’ai jamais fui devant un contact, et je l’ai prouvé ce soir. Les gens pensent que les basketteurs sont softs, mais je ne l’ai jamais été. C’est ce que je cherchais à accomplir ce soir. »

Côté Frank Gore, ancienne star de la NFL, on n’exclut pas une revanche. « Il a gagné le combat. Il s’est donné à fond, et je me suis donné à fond. J’ai juste quelques trucs encore à apprendre. On verra si je combats à nouveau. Ce soir, j’ai pris du plaisir, et je vais voir avec mon camp quelle sera la suite. »

De son côté, Deron Williams a laissé entendre que c’était un coup unique, et qu’il se contenterait de ce combat. « Franchement, j’ai sans doute été horrible à voir. Une fois que ça commence, tout ce que vous avez appris à l’entraînement disparaît… C’était plaisant. Je suis heureux d’avoir eu la chance le faire, mais comme je le pensais, je ne ferai qu’un combat, et c’est tout. »