Les Lakers ont démarré leurs entretiens pour le poste de coach

La chasse au remplaçant de Frank Vogel est officiellement ouverte. LeLos Angeles Times rapporte que les Lakers ont rencontré, mardi, un premier candidat pour occuper le poste de coach principal, en la personne de Terry Stotts.

Les deux autres finalistes pressentis, Darvin Ham, assistant aux Bucks, et Kenny Atkinson, assistant aux Warriors, doivent s’entretenir en personne avec les représentants de l’équipe prochainement. Les trois hommes sont également considérés comme de sérieux candidats pour le poste d’entraîneur vacant à Charlotte.

On rappelle que Terry Stotts, 64 ans, est le plus âgé et le plus expérimenté des trois cités. Après avoir démarré sa carrière au milieu des années 1990 en tant qu’assistant aux Sonics, il a décroché son premier poste de coach titulaire en 2002 avec les Hawks.

Après deux saisons peu concluantes à Atlanta (52 victoires – 85 défaites), il a ensuite pris la tête des Bucks entre 2005 et 2007 (63v – 83d). Mais c’est surtout avec les Blazers (402v – 318d) que sa carrière de « head coach » a pris un autre tournant positif puisqu’il a mené la bande de Damian Lillard à huit qualifications en playoffs de suite, de 2014 à 2021, avec en point d’orgue une finale de conférence en 2019.

Selon le LA Times, il lui a été demandé s’il serait intéressé par un poste d’assistant aux Lakers s’il n’était pas engagé comme entraîneur principal, mais ça ne l’intéresserait pas. Terry Stotts aurait d’ailleurs été approché pour rejoindre Frank Vogel dans ce rôle la saison dernière sur le banc des Lakers, mais il aurait également refusé.