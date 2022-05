Kenny Atkinson, Terry Stotts et Darvin Ham finalistes pour le poste de coach des Lakers

Un mois après avoir remercié Frank Vogel, les Lakers accélèrent pour trouver leur nouveau coach. The Athletic et ESPN s’accordent ainsi pour dire que le poste d’entraîneur de la franchise californienne se jouera entre Kenny Atkinson, Terry Stotts et Darvin Ham. Trois profils assez différents, donc.

D’un côté, Kenny Atkinson n’a pas entraîné d’équipe depuis qu’il a quitté les Nets, début 2020. Depuis un peu moins d’un an, il est l’un des assistants de Steve Kerr chez les Warriors, après avoir été celui de Tyronn Lue chez les Clippers, pendant une saison. Son bon travail à Brooklyn lui vaut une belle réputation, avec de solides bases défensives et une utilisation des stats avancées, mais il n’a pas réussi à gérer le duo Irving/Durant à New York. A-t-il la poigne pour diriger le trio LeBron/Davis/Westbrook à Los Angeles ?

De l’autre, passé par Atlanta et Milwaukee dans les années 2000, Terry Stotts est libre de tout contrat depuis son départ des Blazers, l’an passé. Avant de quitter Portland l’été dernier, ce spécialiste de l’attaque (il dirigeait le jeu offensif des Mavericks lorsque ces derniers ont remporté le titre en 2011) avait mené la franchise en playoffs pendant huit saisons d’affilée. Avec, en point d’orgue, une finale de conférence en 2019.

Enfin, Darvin Ham est le moins expérimenté des trois et ce serait un vrai pari, puisqu’il n’a encore jamais été « head coach » en NBA. Jusqu’ici, il s’est contenté d’être assistant aux Lakers (déjà) entre 2011 et 2013, puis de Mike Budenholzer, aux Hawks (2013-2018) puis aux Bucks (depuis 2018). Avec Milwaukee, il a d’ailleurs été champion en 2021, 17 ans après l’avoir été en tant que joueur, chez les Pistons (2004).

Tous ces candidats rencontreront en personne les dirigeants de Los Angeles, dans les jours à venir.