Une Kyrie 5 Low en hommage aux origines améridiennes de Kyrie Irving

Depuis quelques mois, Nike a ressorti la Kyrie 5 Low de ses cartons, se donnant le défi de proposer huit coloris différents en 2022. Voici la version « N7 », du nom du programme lancé par Nike visant à faciliter la pratique et l’accès aux bienfaits du sport au sein de la communauté amérindienne, dont une partie de la famille de Kyrie Irving est originaire.

Nike sort en effet une collection « N7 » en 2022, et cette Kyrie Low 5 en fera donc partie. Ce même coloris avec une tige beige est régulièrement mis en avant par Nike et Kyrie Irving qui l’avaient notamment choisi pour dévoiler la Kyrie 8.

On retrouve également sur la languette les termes le nom Lakota du joueur (« Hela »), et de la tribu Sioux « Standing Rock » en orange. Les contours du « Swoosh » ressortent cette fois en vert foncé.

La Kyrie Low 5 « N7 » est annoncée pour le mois de juin au prix de 110 dollars.

(Via SneakerNews)

