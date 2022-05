Udonis Haslem demande à Bam Adebayo d’assumer les attentes liées à son salaire

Peu flamboyant dans les deux premiers matches de la finale de conférence, Bam Adebayo avait dominé le Game 3 à Boston, avec 31 points, 10 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Il avait ainsi réalisé un des meilleurs matches de sa carrière en playoffs.

Sauf que dans le Game 4, l’intérieur de Miami a été, comme ses coéquipiers, à côté de son jeu, compilant seulement 9 points. Dès lors, sur quel Bam Adebayo le Heat va-t-il pouvoir s’appuyer pour le Game 5, le match le plus important de la saison ?

« On a regardé les images du match pendant deux heures, et après, on s’est assis dans un coin pour parler », raconte Udonis Haslem au Miami Herald. « On a évoqué ce que cela signifiait d’être un champion. Ce que cela demande. Ce qu’il faut traverser pour en devenir un. Et c’est dur. »

Triple champion NBA (2006, 2012, 2013) et gardien du temple à Miami, Udonis Haslem en a vu passer des grands joueurs en Floride depuis presque vingt ans : Shaquille O’Neal, Dwyane Wade, Gary Payton, Alonzo Mourning, LeBron James, Chris Bosh, Ray Allen, Jimmy Butler… Il sait donc de quoi il parle.

« J’ai dit à Bam qu’il va être touché, qu’il va être plus bas que terre. Qu’il y aura beaucoup de confusion, de frustration. Parfois des doutes même. Il faut faire avec toutes ces émotions, les gérer et être lui-même. »

All-Star en 2020 et prolongé pour 163 millions de dollars la même année, Bam Adebayo est désormais attendu dans les grands matches, comme les autres grands joueurs. Cette cinquième manche est parfaite pour se faire un nom et une réputation. De champion bien sûr.

« Quand on gagne 163 millions de dollars, on en demande beaucoup. Les attentes sont énormes », commente Udonis Haslem, toujours en parlant de son coéquipier finaliste 2020. « La seule chose qu’on attend de lui, avec une telle somme, c’est d’être un gagnant. C’est ce que je lui ai dit. Tu dois gagner ! On t’a donné 163 millions car on sait que tu peux nous mener à la victoire. Voilà tout ce que j’ai pu lui dire. »