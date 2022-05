La PG 6 danse le « C-Walk » ?

Le clin d’œil semble plutôt étonnant et ne sera jamais assumé comme tel par la marque à la virgule. Pourtant, au regard du prochain coloris de la PG 6, sixième chaussure signature de Paul George, originaire de Los Angeles et joueur des Clippers, difficile de ne pas penser au parallèle avec le gang des Crips, l’un des plus sanglants de Los Angeles depuis les années 70, dont les membres sont reconnaissables par leurs vêtements et bandeaux en bleu foncé et blanc.

Les motifs « paisley » présents sur l’avant de la chaussure et la languette rappellent également les codes vestimentaires des Crips. La tige majoritairement bleue repose sur une semelle extérieure blanche, assortie de touches également bleues sur la mousse React notamment. De quoi jouer au basket et danser le « Crip Walk » entre deux paniers ?

Plus d’infos à venir sur la date de sortie de ce coloris, dont le modèle est vendu à 119,99 euros en France.

