Pas de Bogdan Bogdanovic à l’EuroBasket 2022 ?

La Serbie est mal partie pour être au complet à l’EuroBasket 2022. Le site Mozzart Sport, repris par Eurohoops, juge ainsi peu probable la participation de Bogdan Bogdanovic qui souffre du genou depuis plusieurs mois.

L’arrière de 29 ans est en effet susceptible de passer sur le billard pour régler définitivement le problème, ce que le staff d’Atlanta lui a suggéré. Une telle opération le rendrait indisponible pour la compétition européenne qui se tient entre le 1er et le 18 septembre 2022. « Je veux revenir la saison prochaine avec mon corps en parfaite santé et en ayant mis certaines choses en place pour mon genou », a-t-il ainsi récemment déclaré.

Son absence potentielle a indirectement été anticipée par son sélectionneur, Svetislav Pesic. « Certains joueurs devront subir des opérations, ils ne pourront peut-être pas jouer l’Euro non plus. Certains doivent se reposer car ce n’est pas le système NBA mais le système européen. Du 15 septembre au 15 juin, il n’y a pas de pause, ce qui représente une charge énorme avec des blessures », a lâché à la télévision serbe celui qui avait brillé à la tête de la sélection au début des années 2000.

Svetislav Pesic ne sait pas non plus s’il pourra compter sur son meilleur joueur sélectionnable, Nikola Jokic. On rappelle que ce dernier avait fait une croix sur la sélection l’été dernier alors qu’elle visait une qualification pour les JO de Tokyo. Quid de l’Euro ? « On doit trouver un moyen de le motiver à rivaliser avec les meilleurs joueurs d’Europe. S’il n’est pas motivé, alors il ne sert à rien qu’il joue », a récemment prévenu Svetislav Pesic.

Son équipe évoluera dans un groupe D abordable avec la République tchèque, la Pologne, la Finlande, Israël et les Pays-Bas, avant de croise avec le groupe C, celui de la Grèce, de l’Italie et la Croatie.