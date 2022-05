Bogdan Bogdanovic veut suivre l’exemple du Heat

Finalistes de conférence à la surprise générale la saison passée, les Hawks ont pourtant connu une campagne très compliquée cette année. L’effet gueule de bois peut-être…

Pas épargnée par les blessures, notamment de Clint Capela mais aussi de Bogdan Bogdanovic, la franchise de Géorgie s’est fait sortir dès le premier tour, en cinq manches et sans véritable résistance, face à Miami.

Pour le shooteur serbe d’Atlanta, c’est une fin de saison forcément décevante par rapport au potentiel affichée par son équipe ces deux dernières années. Mais ce n’est finalement que partie remise pour des Hawks encore jeunes et très ambitieux. Et qui devraient prendre exemple sur leur adversaire…

« Je suis fier de ce qu’on a réalisé quand même. C’est important de jouer sur cette scène des playoffs », a relativisé Bogdan Bogdanovic dans son interview de fin de saison. « Évidemment, le résultat final n’est pas celui qu’on souhaitait, surtout avec les attentes de la saison passée. On a un gros défi qui nous attend la saison prochaine. Ça reste une bonne expérience. Je pense au Heat qui s’est fait balayer la saison passée au premier tour et qui est arrivé prêt comme jamais cette année. On peut les prendre en exemple et suivre cette voie. »

Alors que le GM des Hawks, Travis Schlenk, a récemment annoncé qu’il allait essayer d’améliorer l’effectif au lieu de le laisser tel quel, ce qui avait été la stratégie après leur finale de conférence, Bogdan Bogdanovic s’appuie lui sur l’exemple concret de Miami, actuellement bien engagé pour rallier la finale de conférence à l’Est.

« [Dans la Bulle], le Heat était en finale et après une courte intersaison, ils sont revenus mais ils se sont fait sortir dès le premier tour sur un coup de balai. Je pense qu’on est dans une situation similaire. On sait ce qu’on doit faire pour la saison prochaine. On doit mieux démarrer la saison. On doit arriver avec un état d’esprit régénéré et se fixer des petits objectifs en chemin pour aller chercher le gros objectif en fin de saison. »

« Je vais faire ma meilleure saison en carrière la saison prochaine »

Incapable de trouver du rythme avec ses problèmes récurrent au genou, Bogdan Bogdanovic a été à l’image de son équipe sur ces playoffs : sur le courant alternatif. À souffler le chaud (29 points en 28 minutes au Game 2 ou encore 18 points, 8 rebonds, 6 passes au Game 3 – la seule victoire des Hawks) et le froid (1/14 aux tirs aux Game 1 et 4 en cumulé), avant de finir la série à l’infirmerie et de ne pas pouvoir jouer le Game 5…

« Je veux revenir la saison prochaine avec mon corps en parfaite santé et en ayant mis certaines choses en place pour mon genou. Je pense que je vais faire ma meilleure saison en carrière la saison prochaine. Je le pense vraiment ! »

Accueillie dans un silence étourdissant par le parterre de médias d’Atlanta, cette assertion pourrait cependant prendre un écho important l’an prochain. Ancien vainqueur de l’Euroleague, vice-champion olympique et vice-champion du monde, multiple MVP en Turquie et en Serbie, il n’a pas l’habitude d’envoyer des paroles en l’air.

À 15 points, 4 rebonds et 3 passes cette année, l’arrière serbe de 29 ans sait bien qu’il n’a pas livré son meilleur basket. Après un été complet de récupération, le « Leader de horde », comme il se nomme sur les réseaux sociaux, sera sans aucun doute plus motivé que jamais pour remettre ses Hawks au sommet.

« Je pense m’être amélioré cette saison pour aller chercher mes points dans la raquette ou sur la ligne de lancers-francs. Et également à mi-distance. Je vais continuer à travailler là-dessus car je pense encore pouvoir progresser, surtout si je retrouve la forme et la santé. Mon objectif est de pouvoir devenir une vraie menace offensive avec ces qualités près du cercle mais aussi mon tir de loin. Je crois fondamentalement à l’importance du travail, donc je vais continuer à suivre ma routine, en la modifiant un peu. Mais je vais continuer à bosser, c’est comme ça que j’avance. »