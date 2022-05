Daniel Theis pensait bien faire en servant Jaylen Brown dans l’optique d’exploiter un « matchup ». C’était sans compter sur Gabe Vincent qui est allé au contact de l’ailier des Celtics, a coupé la ligne de passe et tapé le cuir, pour éviter la sortie, vers Jimmy Butler avant de s’écrouler au sol. Cette action, survenue à la fin d’un premier quart-temps à sens unique en faveur de Miami (18-39), résume bien le niveau d’engagement du Heat dans le Game 3.

À quelques heures d’un Game 4 déjà décisif pour les Celtics, désormais menés 2-1, les hommes d’Ime Udoka savent à quoi ils devront répondre la nuit prochaine. « On a fait une bonne séance où on a regardé à quel point ils étaient physiques et agressifs en début de match », rapporte le coach après l’entraînement d’hier après-midi. « On a en quelque sorte été pris au dépourvu par ça. Mais j’aurais pu faire un meilleur travail pour nous préparer à cela. »

Voir une équipe augmenter son niveau d’intensité à ce stade de la compétition n’a pourtant rien d’étonnant, surtout venant d’une formation comme le Heat. « Historiquement, depuis plus de dix ans maintenant que je joue contre eux, Miami essaie d’y aller plus fort et d’être plus physique. Ce n’était pas un tas d’ajustements, il s’agit d’augmenter leur intensité physique. Marcus (Smart) l’a mentionné avant le match, Al (Horford) l’a mentionné, je l’ai mentionné. C’était donc décevant d’être pris au dépourvu comme ça alors qu’on savait que c’est ce qu’ils allaient faire, ce qu’ils ont fait au premier match. »

Réagir comme face aux Bucks

Les Celtics ont les moyens d’y répondre. On se souvient que lors du tour précédent, où ils s’étaient déjà retrouvés menés au score face aux Bucks, ils avaient répondu avec la manière en s’imposant à Milwaukee lors du Game 4. Une partie marquée par le gros impact physique d’Al Horford qui avait postérizé Giannis Antetokounmpo. Avec le Heat comme face aux Bucks, Ime Udoka pense que sa troupe va devoir « combattre une partie de leur agressivité ».

« On doit garder la tête sur les épaules », réclame Grant Williams dont l’équipe est désormais habituée à l’alternance victoire – défaite dans ces playoffs. « Au final, peu importe ce qui se passe, que ce soit une grosse victoire ou une grosse défaite, il faut jouer correctement. On ne peut pas laisser cela se reproduire. Il y a 2-1 aujourd’hui et on joue devant nos fans du Garden pour pouvoir égaliser à 2-2. »

Une nouvelle défaite serait synonyme de situation très inconfortable avec un Game 5 éliminatoire à l’extérieur…

« On contrôle encore notre destin », poursuit Grant Williams. « On doit non seulement être un peu plus dominants physiquement, mais aussi être plus conscients de ce qu’on essaie d’accomplir. Tout comme une saison régulière, il y aura des hauts et des bas […] mais les meilleures équipes se serrent les coudes contre vents et marées et font de leur mieux pour réaliser que la même chose ne peut pas vous battre deux fois. »