Pour Miami, deux victoires grâce à deux quart-temps remportés en trois matchs

Étonnante arithmétique après trois matchs dans la finale de conférence Est. Après trois matchs sans prolongation, soit 12 quart-temps disputés, Boston en a remportés 7, les deux équipes ont été à égalité sur 3 et Miami en a gagnés 2. Pourtant, ce sont bien les Floridiens d’Erik Sploestra qui mènent la série, deux victoires à une…

Forcément, ces quart-temps ont été très largement remportés par les Floridiens. Il s’agit du 3e quart-temps du Game 1 (39-14, +25) et du premier quart-temps du Game 3 (39-18, +21).

Ime Udoka n’a d’ailleurs pas manqué de le noter en conférence de presse, répétant plusieurs fois qu’il y avait deux quart-temps qui « sautaient aux yeux » lorsqu’on analysait la série depuis le début.

« Ce 39-18 pour débuter le match, le 39-14 du Game 1… On se retrouve dans un trou noir et il faut se battre pour en sortir, ce qui est toujours difficile. On a bien rebondi sur la deuxième partie de la saison et durant les playoffs également, donc on sait qu’on va devoir faire la même chose à la maison. »

Des soubresauts difficiles à expliquer

Mais comment expliquer que Boston subisse de telles séries ? Pour l’entraîneur, son équipe semble parfois avoir du mal à soutenir l’intensité physique de son adversaire, quitte donc à se laisser emporter.

« Nous avons parlé de ne pas être suffisants ou satisfaits de notre situation en obtenant une victoire à l’extérieur, donc je ne pense pas que ce soit ça », répondait-il sur un éventuel relâchement lors du retour à domicile après le succès lors du Game 2. « C’est plutôt un peu inhabituel d’être pris au dépourvu par l’aspect physique. Ce n’est pas comme s’ils avaient changé beaucoup de schémas de jeu. Ils ont juste augmenté leur pression, leur agressivité des deux côtés et nous n’avons pas été à la hauteur. »

Depuis le début des playoffs, les Celtics répètent qu’ils veulent toujours l’équipe la plus physique sur le terrain, et Ime Udoka a donc bien du mal à comprendre pourquoi ses joueurs peuvent être ainsi dépassés par le Heat. Car même si ça ne dure pas tout le match, ça a de très lourdes conséquences.

« Nous l’avons fait à certains moments, mais il y a deux quarts-temps qui sautent aux yeux. Évidemment, nous avons aussi gagné de 25 points, donc nous étions bons sur ce point l’autre soir. C’est une grande partie de ce que nous sommes, mais nous avons en quelque sorte échoué sur ce point dans certains aspects de cette série jusqu’à présent, et nous devons revenir et égaler cela. Cela ne peut pas être la raison pour laquelle nous perdons la série. C’est évidemment une identité que nous voulons avoir de notre côté, alors arriver et se faire malmener à ce niveau est certainement décevant. »