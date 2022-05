La faillite des shooteurs des Mavs

86%. Soit le pourcentage de points inscrits par le trio Luka Doncic (40 points) – Spencer Dinwiddie (26) – Jalen Brunson (20) dans le Game 3 face aux Warriors. C’est dire le néant offensif en dehors de ces trois-là…

Alors que les trois principaux finisseurs et créateurs de l’équipe ont répondu présent, avec de bons pourcentages de réussite, tous les autres, davantage attendus pour leur adresse à 3-points, sont passés à côté.

« On n’a juste pas shooté correctement », constate Jason Kidd après la rencontre. « Reggie (Bullock) termine à 0/10, Dorian (Finney-Smith) à 2/7 ou 3/7. Quand vous regardez les trois gars qui ont marqué, Spencer, LD et JB, ce n’est tout simplement pas suffisant contre les Warriors. On a besoin de beaucoup plus de gars qui participent offensivement. Mais on a de bons tirs qui ne rentrent pas. »

La qualité des tirs obtenus est effectivement un facteur d’optimisme côté Mavs. La défense des Warriors étant tellement occupée à gérer le cas Luka Doncic, nombre de ses coéquipiers se retrouvent régulièrement ouverts. Mais cette nuit, contrairement au déluge du Game 2 (21/45 à 3-points), les Texans n’ont pas été en mesure de sanctionner : seulement 13/45 de loin, dont… 2/20 si on exclut le trio évoqué plus haut. Maxi Kleber ? 0/5. Davis Bertans ? 0/2.

« Je l’ai déjà dit mais avec les équipes qui dépendent du tir, on va vivre et mourir avec le tir à 3-points. Mais on se tue aussi en ne prenant pas le rebond et en leur donnant des secondes chances », complète le coach des Mavs dont la formation a été encore été dominée aux rebonds (33-47), laissant notamment 14 rebonds offensifs.

Reggie Bullock en souffrance

Spencer Dinwiddie rappelle de son côté que les Mavs suivent ses principes offensifs, avec beaucoup de pénétrations de Luka Doncic et des arrières pour ressortir vers les shooteurs, depuis des mois.

Alors, selon lui, Dallas ne « peut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. On doit toujours faire confiance à Bullock, Do, Maxi et ces gars-là pour rentrer des tirs à 3-points. Évidemment quand ça ne tombe pas, alors c’est à Luka, JB et moi-même d’être agressifs dans la raquette. »

De tous les shooteurs, Reggie Bullock a été le plus en souffrance avec 0 point et ce terrible 0/10 au tir donc, dont 0/7 de loin. Avec son investissement en défense et dans d’autres secteurs (4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions), lui qui venait de remporter le prix Kareem Abdul-Jabbar a tout de même bénéficié de 40 minutes de jeu.

« On ne juge pas Reggie sur ce seul match », lâche son coach. « Reggie a été incroyable pour nous toute la saison. Il ne se plaint jamais, il vient bosser avec le bon esprit, un vrai pro. Il a reçu une grande récompense aujourd’hui pour ce qu’il fait en dehors du terrain. »

Jason Kidd rappelle que tous les « grands shooteurs » ont connu ce genre de soirée. « Il sera prêt demain, pour le quatrième match. Mais ce qu’on lui a demandé de faire en défense, il le fait à très haut niveau. Malheureusement, il n’a pas réussi à marquer. C’est plutôt cool qu’il n’ait pas rentré de tirs tout en finissant à -5 sur le +/-. C’est plutôt cool de ne pas marquer ou de ne pas rentrer de tirs mais d’être compétitif à l’autre bout, et c’est ce qu’il est. »

Ce serait encore plus « cool » pour les Mavs si quelques tirs tombaient dedans pour le prochain match, demain.