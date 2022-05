Luka Doncic, l’homme-orchestre des Mavs encore en apprentissage

Auteur d’un nouveau match à 40 points, son troisième sur ces playoffs 2022, dont 21 dans le seul dernier quart, Luka Doncic n’a pas réussi à empêcher la défaite des Mavs face à Golden State au Game 3 (109-100).

Il faut dire que, malgré son festival offensif dans l’ultime quart-temps, il a été plutôt discret à la création (seulement 3 passes), après un début de match assez compliqué.

« J’apprends encore. Je pense avoir très mal joué sur les deux premiers quart-temps. C’est de ma faute. Mais j’apprends encore », a-t-il déclaré. « Après la saison, peu importe où on termine, on va pouvoir se retourner et apprendre énormément. C’est ma première fois en finale de conférence en NBA. J’ai 23 ans et j’apprends encore. »

À l’instar de Nikola Jokic chez les Nuggets, Luka Doncic est un peu l’homme-orchestre de Dallas, obligé de tout bien faire pour espérer que son équipe s’impose. Face à Phoenix, ça a suffi, mais face aux Warriors, c’est trop juste.

C’est déjà la huitième fois de sa toute jeune carrière NBA que Luka Doncic dépasse les 40 points en playoffs, un record pour Dallas puisque Dirk Nowitzki s’était arrêté à sept.

Mais l’Allemand avait remporté six de ces sept matchs, là où le Slovène compte seulement deux victoires pour six défaites ! Il égale ainsi LeBron James (2009), Kareem Abdul-Jabbar (1977) et Jerry West (1965) dans les livres d’histoire avec trois défaites malgré ses cartons offensifs dans une même campagne de playoffs…

« Ce n’est que le début de notre voyage »

Pire encore, Luka Doncic est le seul joueur de l’histoire, avec Rick Barry, à avoir perdu à chaque fois sur ses quatre derniers matchs à 40 points ou plus en playoffs. Une vilaine série à arrêter au plus vite !

« Personne ne nous voyait en finale de conférence », relativise-t-il. « Les Warriors jouent à un niveau incroyable. Chaque joueur connait son rôle. Leur équipe est très unie. Ils sont ensemble depuis un moment et ils jouent un très bon basket. Ça va être très difficile [de revenir]. Ces trois derniers matchs ont été très difficiles déjà. »

Au fond du ravin à 0-3, un écart qui n’a jamais été comblé dans l’histoire des playoffs NBA, Dallas ne doit plus réfléchir. Malgré tous les efforts et le talent de Luka Doncic, les Mavs doivent désormais jeter leurs dernières forces dans la bataille. Pour éviter un coup de balai sévère…

« Ce n’est que le début de notre voyage. Je sais que vous pensiez qu’on allait gagner le titre avant le début de la saison. Je plaisante bien sûr, pour ceux qui n’avaient pas compris… » sourit Jason Kidd qui essaye de détendre l’atmosphère. « Mais d’en arriver là aujourd’hui, ça dépasse simplement le cadre d’un match ou de cette série. C’est énorme pour notre franchise parce que personne ne nous voyait si haut. Vous devriez tous être en vacances à l’heure qu’il est [en parlant des médias de Dallas]. C’est bien de pouvoir faire cette expérience face à une telle équipe. On peut même dire une dynastie. Ils ont trois supers joueurs qui finiront au Hall of Fame. C’est une bonne leçon pour nous. Mais ce n’est pas la fin de notre histoire, ce n’est que le début. »