Les teintes rose et vert fluo issues du dessin animé Rick et Morty ont tapé dans l’œil de LaMelo Ball qui a dédié un coloris du même nom à sa MB.01, sa toute première chaussure signature. Le modèle a fait un carton avec une chaussure verte et une rose !

Puma a décidé de poursuivre la collaboration en utilisant la RS-X pour imaginer un nouveau coloris « Rick et Morty ». Celui-ci est cette fois principalement recouvert de deux teintes de vert (clair et plus foncé), avec la composition de la semelle intermédiaire en clin d’œil à la série. Comme sur la MB.01, les visages de Rick et Morty dessinés sur la partie intérieure de chaque languette.

La Puma RS-X « Rick et Morty » est annoncée pour le 26 mai au prix de 120 dollars.

(Via NiceKicks)

