Jakob Poeltl dans les conditions idéales à San Antonio

À 26 ans, Jakob Poeltl sort de sa meilleure saison en carrière avec San Antonio. Le pivot a activement participé à un exercice durant lequel les Spurs ont réussi à déjouer les pronostics en se hissant jusqu’en « play-in ».

C’est peut-être le début d’une nouvelle aventure qui se dessine avec un groupe soudé autour de Dejounte Murray en qualité de « franchise player ». Même s’il entre dans sa dernière année de contrat la saison prochaine, pour l’Autrichien, le contexte texan est parfait pour continuer à s’épanouir en NBA.

« Nous avons réussi à créer une super cohésion dans cette jeune équipe, on fait aussi beaucoup plus de choses par notre initiative, par exemple lorsqu’on est en déplacement. C’est pourquoi j’aime vraiment cette équipe et je ne peux que m’imaginer rester ici. Les conditions sont parfaites », a-t-il déclaré.

Le poste 5 qui a prouvé sa valeur de pivot « à l’ancienne », dans son rôle de protecteur de cercle et de finisseur dans la peinture, se voit déjà faire le maximum pour rester à San Antonio. Si la franchise veut encore de lui, il n’en fera pas une question d’argent, lui qui a déjà assuré ses arrières en signant un contrat de 26,2 millions de dollars sur trois ans en 2020. Il pourrait même signer une prolongation dès cette intersaison.

« Je ne suis pas inquiet. La NBA est très compétitive, cela ne fait aucun doute. Il ne faut jamais se sentir trop sûr de soi. Mais je connais ma propre valeur. Je l’ai d’ailleurs prouvé l’année dernière », a-t-il ajouté. « Pour moi, la question est de savoir où je me sens le mieux et où je peux mener mon style de vie, pas de savoir si je peux tirer quelques millions de plus ».

Et à cette question, San Antonio s’affirme comme la première réponse.