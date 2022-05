Ce n’est pas le Top 5 le plus spectaculaire de la semaine et encore moins du mois. On retrouve deux fois Klay Thompson, au début et à la fin, pour deux dunks faciles, face à une défense de Dallas absente.

Au milieu, on peut apprécier la belle passe main gauche de Jordan Poole pour Kevon Looney ou le tir longue distance de Luka Doncic.