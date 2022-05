Tim Hardaway nouveau scout des Knicks

Tim Hardaway et les Knicks, c’est une grande histoire de désamour. Le meneur de jeu, bientôt intronisé au Hall of Fame, était la star de Miami lors des saisons les plus intenses de cette rivalité entre les deux franchises.

Entre 1997 et 2000, soit quatre saisons de suite, New York et Miami ont croisé le fer en playoffs. Tim Hardaway, qui n’a jamais caché sa détestation envers les Knicks, et le Heat ont remporté la première série, avant de s’incliner trois fois d’affilée ensuite. Notamment 1999, sur un shoot décisif d’Allan Houston.

Même si son fils est passé par New York, c’est donc une surprise de voir l’ex All-Star devenir désormais scout pour les Knicks ! C’est l’information rapportée par le New York Post, en attendant une annonce officielle de la franchise.

Ancien scout pour le Heat et assistant coach à Detroit (2014-2018), le père de Tim Hardaway Jr. a été aperçu à Chicago, pendant le Draft Combine, pour mener avec les Knicks les entretiens avec les jeunes talents.