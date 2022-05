Draft 2022 | Les Pistons se satisfont de leur 5e choix

Comme le Magic et les Rockets, les Pistons avaient 14% de chances d’obtenir le gros lot de la soirée : le premier choix de la Draft. C’est Orlando qui a finalement décroché la palme et Houston suit à la troisième place.

Et Detroit dans tout ça ? La franchise du Michigan a seulement obtenu le cinquième choix de la Draft 2022. Est-ce une déception ?

« On ne va pas cracher dans la soupe », commente le GM des Pistons, Troy Weaver, pour le Michigan Live. « On va choisir en cinquième position et on sera prêt pour ça. On va faire nos devoirs. Donc non, aucune déception. On est impatient d’être la cinquième équipe à s’exprimer et de faire notre choix. »

« Prendre le meilleur joueur possible pour Detroit, celui qui va le mieux s’adapter à notre franchise »

Quelle stratégie les Pistons vont-ils suivre : prendre le meilleur joueur possible, peu importe le poste, ou davantage cibler un profil qui convient au groupe actuel ?

« On va choisir le meilleur joueur pour nous », prévient Troy Weaver, qui privilégie ainsi la seconde option. « Peu importe sa taille, sa vitesse, son envergure. Il faut prendre le meilleur joueur possible pour Detroit, celui qui va le mieux s’adapter à notre franchise. Et les joueurs annoncés dans le sommet de la Draft me vont bien. »

Tom Gores, le propriétaire de la franchise, a longuement insisté sur l’importance de la culture récemment mise en place à Detroit. Troy Weaver en parle également, en annonçant que le futur joueur de Detroit devra entrer dans ce moule, comme les autres avant lui.

« On est confiant et on est à l’aise avec notre culture ici, avec le travail effectué par les coaches avec les jeunes joueurs, les Cade Cunningham, Saddiq Bey, Isaiah Stewart. On a confiance : peu importe le joueur qui sera ajouté à cet effectif, il va s’assimiler et suivre le reste du groupe. »