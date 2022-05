Que peut faire Kyrie Irving cet été ?

« J’ai hâte d’y être. » Sean Marks a hâte de se retrouver autour de la table des négociations avec Kyrie Irving et le propriétaire des Nets, Joe Tsai, pour discuter du futur contrat du meneur. Ces échanges n’ont pas encore démarré alors que le joueur de 30 ans dispose d’une « player option » de 36,5 millions de dollars pour la saison prochaine.

Lorsque ces échanges débuteront, « on verra si c’est le bon arrangement pour les deux parties », prévient le GM de la franchise new-yorkaise, continuant ainsi de se montrer évasif sur l’avenir du meneur avec les Nets.

En se basant sur les données du site spécialisé Spotrac, le New York Post note toutefois que l’ancien joueur des Cavs et des Celtics a tout intérêt, tant sur le plan contractuel que sportif, à rester à Brooklyn.

De nombreuses options sur la table

S’il décide de décliner son option et de partir, il sera éligible à un contrat de quatre ans, moyennant 182 millions de dollars, que seuls Pistons, Magic, Pacers, Spurs, Blazers ou encore Thunder seraient susceptibles de lui offrir. Autrement dit, une large majorité d’équipes de bas de tableau.

Free agent s’il n’active pas son option, il peut aussi parfaitement prolonger aux Nets, et il peut se voir offrir un contrat encore un peu plus intéressant de 190 millions de dollars sur quatre ans, voire même 246 millions de dollars sur cinq ans. D’ailleurs, seuls les Nets peuvent lui offrir un contrat sur cinq ans.

Enfin, s’il fait jouer sa clause, il peut aller au bout de son contrat, et être free agent en 2023, ou prolonger de trois ou quatre ans dès cette saison.

À voir quelle sera la position de la franchise par rapport à un joueur qui n’a pas brillé par son assiduité depuis son arrivée à Brooklyn en juillet 2019. Entre ses soucis de santé et son refus de se faire vacciner, sans oublier ses « absences personnelles », le meneur n’a participé qu’à 123 des 226 matches de saison régulière.

« On veut que les joueurs soient ici pour les bonnes raisons, qu’ils trouvent leur rôle et s’y investissent, qu’ils aient du caractère », énumère Sean Marks. « On veut éviter les histoires, les distractions. Ces deux dernières années, qu’il s’agisse des attentes de l’équipe ou des circonstances extérieures, elles ont eu un impact sur nos joueurs, individuellement et collectivement. »

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.