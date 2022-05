Le tournoi NBA en pleine saison serait lancé dès 2023

Après le « play-in », place au « in-tournament« . Dans les cartons de la NBA depuis plusieurs années, l’idée d’un tournoi NBA en pleine saison a tellement muri que selon The Athletic, la première édition pourrait avoir lieu dès la saison 2023/24 !

C’est en observant les Coupes d’Europe de football qu’Adam Silver en a eu l’idée, et depuis décembre, on sait que des discussions sont en cours avec le syndicat des joueurs. À l’époque, il restait trois obstacles : la gestion du calendrier ; les primes pour les participants ; les compensations financières pour les propriétaires.

Quelques informations avaient alors filtré puisque ce tournoi prendrait la forme d’un système de coupe (quarts-de-finale, demi-finales et finale), et pour motiver les joueurs, une prime d’un million de dollars par joueur de l’équipe gagnante !

Huit équipes concernées uniquement

Forcément, qui dit « tournoi », dit « matches en plus ». Pour éviter de surcharger un calendrier déjà très lourd, la saison régulière passerait de 82 à 78 matches, et cette compétition concernerait uniquement les huit équipes avec les meilleurs bilans, avec des matches à élimination directe. Le tout se jouerait avant Noël, après environ un quart de la saison. S’agira-t-il des quatre meilleures équipes de l’Est et de l’Ouest, ou des huit meilleurs bilans, toutes conférences confondues ? Pas d’information pour l’instant.

Par ailleurs, on ne sait toujours pas quel sera le sort des 22 équipes qui ne participeront pas à cette compétition, ni même quel sera l’enjeu sportif de ce tournoi. Mais comme la G-League sert de laboratoire à la NBA, peut-être qu’on peut trouver quelques indices dans la « Showcase Cup » mise en place cette saison.

Il s’agit d’un tournoi en deux phases avec 14 matches, disputés entre début novembre et mi-décembre. Il y a une première phase, par division régionale, où toutes les équipes jouent 12 matches. Les vainqueurs de chaque « poule », et les quatre meilleurs bilans, s’affrontent ensuite dans une seconde phase, avec quarts-de-finale, demi-finales et finale.

Les équipes qui ne participent pas à cette deuxième phase jouent deux rencontres chacune de leur côté, et à l’arrivée, toutes les équipes ont disputé 50 matches de saison régulière.