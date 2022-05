Jordan Brand enchaîne les coloris « Naruto »

Jordan Brand et la saga « Naruto » représentent sans aucun doute deux communautés parmi les plus passionnées de la planète, pour le basket et le sneakers d’un côté, pour l’art du dessin et du storytelling de l’autre.

Une première collection de la Zion 1 en collaboration avec Naruto incluant plusieurs coloris (dont la « Nine Tails » qui sort également aujourd’hui) et une ligne de vêtements a récemment vu le jour. Cette fois, c’est la toute nouvelle Jordan Air 200E qui prend la parure « Jonin » correspondants aux couleurs de « Ninjas supérieurs ».

La tige noire en mesh est recouverte de touches de vert olive sur l’empeigne et de bleu marine au niveau du talon. L’avant de la chaussure laisse quant à lui ressortir un bandeau, telle une ceinture ninja en blanc nacré. À noter également la présence du symbole du clan Uzumaki sur la languette.

La bonne nouvelle, c’est que la sortie de cette Jordan Air 200E « Jonin » est annoncée pour aujourd’hui sur le sol US ! Le prix : 150 dollars.

(Via SneakerNews)

