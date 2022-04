« Kyuubi », « Neuf Queues » et « Sage des Six Chemins ». Tels sont les trois coloris de la Zion 1 en mode « Naruto » déjà présentés par « Jordan Brand », avec des versions respectivement jaune-orange, noir et blanc ainsi que noir et rouge-orange.

L’association entre la marque au Jumpman et le manga de Masashi Kishimoto devrait faire un beau carton à l’échelle mondiale, d’autant que les coloris seront accompagnés par une ligne de vêtements. Les trois modèles paraîtront entre le 11 et le 18 à venir et sont annoncés à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

